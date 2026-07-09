Ilie Bolojan a convocat o ședință de urgență în PNL, după suspendarea în instanță a hotărârilor din Congres

Președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ilie Bolojan și liderii liberali din echipa sa s-au reunit joi seară pentru a decide pașii pe care îi va urma PNL după decizia Tribunalului București care suspendă hotărârile adoptate de Congresul partidului.

Ilie Bolojan a convocat, joi seară, o ședință de urgență cu liderii liberali din echipa sa, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile adoptate la Congresul PNL din 21 iunie.

Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a declarat că întâlnirea nu este o ședință oficială a conducerii partidului, ci cel mai probabil o discuție cu juriștii formațiunii pentru stabilirea pașilor care vor urma după decizia instanței.

„Domnul Bolojan este în continuare președinte al PNL, a fost și înainte (n.r. de hotărârea instanței). O parte dintre membrii structurii de conducere erau și înainte. Sunt niște discuții cu schimbarea unor președinți de filială și, probabil, că nu e o ședință a conducerii, adică un BPN. E o discuție cu juriști din interiorul PNL sau, poate, cu oameni care ne-au reprezentat în instanță. Rămâne de văzut care este calea de urmat”, a spus Cristian Bușoi, europarlamentar PNL.

Decizia judecătorilor, pusă sub semnul întrebării de Bușoi

Cristian Bușoi a remarcat, totodată, „viteza cu care anumite instanțe au intervenit în deciziile unui partid politic”: „E bine dacă la fel de rapid ar fi și atunci când un om își pierde casa, când un bolnav își cere niște drepturi pe care nu le-a putut primi, atunci când sunt blocaje în investiții în energie, în procesele intentate de unele ONG-uri timp de ani de zile, când nu putem face acele investiții. Dacă toate lucrurile ar merge cu celeritate, n-ar mai fi acest semn de întrebare că în câteva zile s-a luat o decizie legată de o decizie internă a unui partid”, a adăugat Cristian Bușoi, la România TV.