Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţiile zilei de la Summit-ul NATO: Vom fi fondatori ai băncii pentru apărare

Foto Administraţia Prezidenţială

Preşedintele României, Nicuşor Dan, face declaraţii de presă în marja Summit-ului NATO de la Ankara.

Preşedintele României anunţă principalele obiective ale României la Summit-ul NATO de la Ankara.

CITEŞTE ŞI Summit NATO Ankara, ziua 2. Nicuşor Dan va cere întărirea securităţii la Marea Neagră. De cine este dezamăgit Donald Trump

"Summit NATO, foarte important. Este foarte important pentru România că în proiectul de declaraţie se menţionează unitate, articol 5, adică apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO, şi este un fel de bilanţ. Răspunsul este că au crescut cheltuielile militare, inclusiv în România. Întrebarea este în ce măsură banii ăştia se transformă în echipamente. Sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producţia de echipamente. Important de asemenea este că în proiectul de declaraţie se menţionează ameninţarea rusă, deci flancul estic implicit.

Noi o să insistăm pe importanţa Mării Negre, aşa cum am făcut de fiecare dată. Aşa cum v-am anunţat, parte din aceste programe de producţie de echipamente şi introducere de noi tehnologii în dezvoltarea de noi echipamente militare produse de industria aliată. Parte din proiecte este această Bancă pentru Apărare, la care noi suntem fondatori. Această bancă va avea un sediu principal în Canada, un sediu european în Luxemburg, şi două sedii pe flancul estic, unul în ţările baltice, unul în România.

Am avut o discuţie ieri cu o echipă de senatori americani, în care am discutat şi de NATO, dar şi de relaţia bilaterală, unde evident ne interesează o prezenţă americană pe teritoriul nostru. Am vorbit de extinderea de la Mihail Kogălniceanu şi de oportunităţi de extindere a schimburilor economice cu SUA", a declarat Nicuşor Dan.

Retrage Donald Trump trupele din Europa?

"În primul rând, ce a fost Summit-ul de la Haga de anul trecut? O încercare de reechilibrare a contribuţiilor de securitate între SUA şi ceilalţi parteneri. Dacă aţi văzut proiectul de declaraţie a acestui summit, vedeţi că în mai multe locuri se vorbeşte de contribuţia Canadei şi a statelor europene. Suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Parte din contribuţia care se cuantifică în bani e şi prezenţa trupelor americane în Europa. Bineînţeles că va fi o discuţie pe termen scurt, mediu şi lung de acum. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Prin faptul că se vorbeşte de ameninţarea rusă, eu nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic", a mai declarat Nicuşor Dan.

Atmosfera de la dineul de început al Summit-ului

"E o diferenţă tot timpul între politici şi oameni. Oamenii socializează, discută, râd, ăsta e limbajul social în perioada pe care o trăim. Aseară a fost o atmosferă destinsă", a precizat preşedintele.

Discuţie între Mirabela Grădinaru şi Donald Trump

"Au fost fraze de politeţe. Stăteam în spate, domnul Trump s-a întors şi i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost", a spus Nicuşor Dan.

Sistem autonom de supraveghere a Pazei de Coastă la Marea Neagră

"Aşa cum vorbim şi de drone aeriene pe 60 km de Dunăre, aşa vorbim şi de drone maritime la ţărmul Mării Negre. E un proces în care, pe zi ce trece, suntem mai buni. Dacă e suficient faţă de tipul de ameninţări... asta e o întrebare amplă. În ceea ce priveşte incidentul de la Constanţa, pe de o parte există un raport preliminar în care toate instituţiile au dat toate răspunsurile care ţineau de ele. Apoi, întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate, venind de la toate instituţiile, şi există un dialog care a început cu partea ucraineană, în cadrul căruia am şi transmis aceste întrebări. Când vom primi răspuns, vom avea raportul complet", a mai precizat acesta.

Companii româneşti de apărare, în delegaţia România la NATO. Sunt doar discuţii de curtoazie?

"Suntem într-un proces şi aici. În general, care este relaţia între mediul privat românesc şi statul român? Vorbind aici de reprezentanţele noastre externe. E un proces în care înţelegem cu toţii că trebuie să colaborăm şi că rolul MAE şi MApN este şi să promoveze companiile româneşti. Progresăm, nu aş spune că suntem foarte departe", a punctat preşedintele.

Întrebat dacă există o platformă integratoare care să ajute firmele cu contacte în extern să intre şi pe piaţa românească, Nicuşor Dan a spus că "au existat nenumărate discuţii, şi la nivel de proiecte, a fost şi un exerciţiu de testare al echipamentelor antidrone. Există acest dialog. Am avut un mare târg de apărare acum 2 luni la Bucureşti, în care statul român a participat. Există tipul acesta de interacţiuni. Bineînţeles, tot timpul e loc de mai bine. Am spus de mai multe ori că nu e o perioadă fericită pentru umanitate să îşi ducă banii către armament, dar pe de altă parte asta deschide drumul către industria noastră de apărare, publică şi privată".

ştire în curs de actualizare...