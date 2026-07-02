”Sunt destui care-l critică”. De ce nu-i face Kelemen Hunor reproșuri publice lui Nicușor Dan, deși recunoaște că ar fi procedat diferit

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, detalii din întâlnirea cu președinții PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres/Edit DCNews

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre culisele crizei fără precedent în care se află România, de când s-a rupt relația PSD - PNL la nivel guvernamental. Astăzi, România nu are nici măcar perspectivele unui nou Executiv.

În contextul crizei politice, Kelemen Hunor a vorbit despre condiția lui Nicușor Dan, președintele țării.

”În cazul lui Nicuşor Dan suntem într-o situaţie inedită. E un preşedinte care a intrat în competiţie independent, a fost ajutat în turul doi de toată lumea aproape, dar nu are un partid. N-am avut încă un preşedinte în ultimii 36 de ani, care să nu aibă un partid, mai mic sau mai mare, cu care poate să meargă fiindcă USR-ul, ok, a lăsat-o pe Elena Lasconi din braţe şi s-a alăturat lui Nicuşor Dan, dar ei s-au despărţit acum foarte mulţi ani. Şi acum am impresia că Nicuşor Dan a pierdut USR-iştii sau invers, nu ştiu cine pe cine a pierdut”, a afirmat liderul UDMR, într-un interviu pentru HotNews.

”Nu vreau să-l critic în acest moment, că sunt destui care îl critică”

Întrebat despre cum apreciază mutările președintelui, care l-a nominalizat pe Adrian Veștea, ceea ce a adâncit criza în PNL și i-a adus și critici, Kelemen Hunor a răspuns: ”Nu vreau să comentez, fiindcă eu aş fi făcut altceva, şi asta ştie şi preşedintele, ştiu şi colegii mei, eu aş fi făcut altceva. Nu vreau să-l critic în acest moment, că sunt destui care îl critică şi, până la urmă, Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie, totuşi, să avem o instituţie care stă în picioare şi asta e Preşedinţia în acest moment, cu preşedintele Dan. Am eu nemulţumirile mele, el ştie acest lucru, nu vreau să-l critic mai mult public, fiindcă trebuie să avem măcar o instituţie care stă cât decât”.

Nici prima propunere - Eugen Tomac - n-ar fi făcut-o liderul UDMR: ”Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima soluţie”.

”Eu nu cred că Nicuşor Dan este PSD-ist, nu cred că este PNL-ist. Nicuşor Dan e Nicuşor Dan. Aşa a fost şi când era la Asociaţia Salvaţi Bucureştiul şi la USR şi aşa mai departe. Pur şi simplu n-a vrut să îi împingă pe cei din PSD spre AUR. Şi aici îl înţeleg perfect”, a mai afirmat Kelemen Hunor.