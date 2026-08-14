Pîslaru susține că Bolojan "a aprins" lumina în România și îl atacă pe Grindeanu: "E supărat"

Pîslaru îl atacă dur pe Grindeanu și încearcă să îl spele pe mâini pe Bolojan pentru situația critică în care se află România. Foto: Agerpres

Dragoș Pîslaru, vicepremier PNL și ministru interimar al Proiectelor și Fondurilor Europene, îl atacă pe Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a declarat că nu vrea să rămână cu lumina stinsă în România "fiindcă vrea Pîslaru să avem Green Deal cu orice risc".

În timp ce România se confruntă cu o nouă vunerabilitate energetică după oprirea completă a centralei nucleare de la Cernavodă, la vârful politicii se aprinde o altă dispută: cea a responsabilității. Sorin Grindeanu, președintele PSD, și vicepremierul PNL Dragoș Pîslaru își răspuns de la distanță, fiecare încercând să mute vina către celălalt și să explice de ce România a ajuns din nou să se teamă că ar putea rămâne pe întuneric. După ce joi Sorin Grindeanu a declarat că nu vrea să rămână cu lumina stinsă în România "fiindcă vrea Pîslaru să avem Green Deal cu orice risc", ministrul interimar al Proiectelor și Fondurilor Europene iese la atac și afirmă că liderul PSD este doar "supărat că e incapabil să-l dea jos pe Bolojan". Ba mai mult, folosind și el metafora "luminii", susține că premierul demis Ilie Bolojan, care ieri a împlinit 100 de zile de interimat, "a aprins lumina" în România, deși lipsa unui guvern cu drepturi depline pune în pericol banii din PNRR, programul SAFE, ne afectează credibilitatea în fața investitorilor străini și pune sub semnul întrebării chiar și funcționarea CFR SA, acum existând riscul ca activitatea feroviară să fie grav perturbată sau chiar blocată pentru că Executivul interimar nu poate aproba Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

Dincolo însă de declarațiile politice și de acest duel dintre "cine a greșit" și "cine repară" rămân problemele care contează cel mai mult pentru români: facturile, prețurile, siguranța alimentării cu energie și riscul unor noi sincope. Toate sunt suportate cetățeni, iar "lumina aprinsă de Bolojan" despre care vorbește Pîslaru nu ajunge, din păcate, și la omul de rând.

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Dragoș Pîslaru, către Sorin Grindeanu: Bolojan a aprins lumina

"Președintele PSD, domnul Sorin Grindeanu, e foarte supărat că e incapabil să-l dea jos pe Bolojan și că oamenii cinstiți din țara asta sunt de partea premierului. Atât de supărat e domnul Grindeanu încât tot ce face de trei luni este să saboteze toate măsurile Guvernului, să saboteze miliardele din PNRR, să saboteze consolidarea apărării țării prin SAFE și, în definitv, să saboteze dezvoltarea României. În conferința sa zilnică de presă, minte și dezinformează și îi impută acestui guvern măsuri care trebuiau luate de zeci de ani de zile pentru securitatea energetică a României.

Domnule Grindeanu, această criză energetică nu e vina lui Bolojan, deși Bolojan și guvernul iau toate măsurile care se impun pentru a o depăși. Această criză se datorează faptului cu dumneavoastră și PSD nu ați realizat la timp investițiile în stocare de energie, în centrale pe gaze, în măsurile de prevenire pentru alimentarea cu apă de la Cernavodă. V-ați bătut joc de minerii țării și i-ați ținut captivi, folosindu-vă de ei ca masă de manevră, asta în timp ce șefii companiilor de stat pe care voi îi controlați să ducă în cap companiile și să îmbogățească oamenii partidului din teritoriu.

Deși guvernul actual a notificat Comisia că nu mai închidem capacități de cărbune necesare pentru România în această perioadă, ați dat foc miliardelor din PNRR cu amendamentele populiste pe care le-ați depus.

Dacă erați responsabili față de români, ați fi acționat de mult ca să preveniți situația de astăzi: ați fi conștientizat schimbările climatice și încălzirea globală, ați fi investit în capacități de stocare, în regenerabile și alte soluții alternative, ați fi dus la capăt programele de eficientizare energetică pentru gospodării etc.

Românii s-au săturat până peste cap de demagogia dumneavoastră, de fuga constantă de responsabilitate, de scuzele pe care le nu știți cum să le mai inventați în conferințele de presă și în emisiunile plătite de partid.

Și în timp ce dați foc la țară, vă erijați cu nonșalanță în salvatorii nației.

- a aprins lumina, domnule Grindeanu, și chiar dacă licăre mai slab în această perioadă, românii o vor aprinde tot mai tare. Pentru că ne-am săturat cu toții de întuneric, de minciună și de hoție", a declarat Pîslaru, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a PNL.

Ce afirmase Sorin Grindeanu despre criza energetică. Declarația care l-a înfuriat pe Pîslaru

Atacul lui Pîslarul vine după ce joi, în cadrul unei conferințe de presă, Sorin Grindeanu declarase că România a ajuns să intre în criza energetică pentru că „nu s-a studiat foarte bine perspectiva” în momentul în care a fost asumată politica Green Deal. Liderul PSD mai afirmase că ar lua în calcul ca țara noastră să piardă bani europeni prin repornirea centralelor pe cărbune dacă se ajunge în situația în care "să rămân cu lumina stinsă în România fiindcă vrea Pîslaru să avem Green Deal cu orice risc".

"PSD este dispus, în primul rând să vadă care sunt necesităţile românilor. Ducând la extrem acest exemplu, nu vreau să rămân cu lumina stinsă în România fiindcă vrea Pîslaru să avem Green Deal cu orice risc. Ca să fie clar, mai important pentru români e să aibă toate aceste lucruri decât cerinţele lui Pîslaru", a spus Sorin Grindeanu, joi, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

El a precizat că Grupul 4 de la Rovinari "poate fi pornit dacă notifici Comisia Europeană" în condițiile în care "oamenii înțeleg că atunci când ai o situație de criză, trebuie să pui ceva în loc".

"Eu n-am văzut până acum un calcul, cred că românii ar trebui să vadă acest lucru, un calcul ce înseamnă pierderi dacă reporneşti aceste grupuri pe cărbune, pierderi din bani europeni, efectiv. (...) Ce înseamnă aceste pierderi? Ce înseamnă aceste reporniri ca şi putere, câte mii de megawaţi, 1000-2000 de megawaţi, ceea ce ar duce dacă facem aceste lucruri, probabil la o situaţie în care şi ar fi bine să se întâmple aceasta, să nu mai importăm. Ăsta e un calcul pe care nu l-am văzut la nimeni", a mai declarat Sorin Grindeanu.