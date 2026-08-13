100 de zile de când România are un guvern demis. Sorin Grindeanu arată dezastrul din economie: "Scăderea inflației e ca centimetrul lui Miruță"

Sorin Grindeanu spune că Guvernul Bolojan se împrumută cu o mie de euro pe secundă. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, atrage atenția asupra dezastrului din economie, în ziua în care Guvernul Bolojan împlinește 100 de zile de când a fost demis.

În ziua în care Guvernul Bolojan împlinește 100 de zile de când a fost demis, iar România nu mai are un Executiv cu puteri depline, președintele PSD, Sorin Grindeanu, atrage atenția că economia țării noastre traversează o perioadă foarte dificilă, marcată de falimente, scăderea investițiilor și pierderea locurilor de muncă.

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"Vecinii noștri cresc. Polonia crește cu 3,5, Bulgaria cu 3,1, Cehia cu 2,2, Ungaria cu 1,7. Producția industrială în țara noastră înregistrează a 5-a lună consecutivă de scădere lansând România pe locul doi în topul negativ al Uniunii Europene. Capitalul autohton este de asemenea aproape distrus. În numai patru luni, aproape 8.300 firme au intrat în faliment sau în insolvență. Dacă facem un calcul scurt, 69 de firme dispar în fiecare zi din România. Sectoarele HORECA și turismul sunt îngenuncheate. Trei sferturi din pensiuni în acest moment sunt închise sau fără clienți, iar cifra de afaceri din turism a scăzut cu 13% în primele cinci luni ale anului acesta, comparativ cu anul trecut, conform datelor INS, nimic altceva decât datele de la Institutul Național de Statistică" a declarat Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

"O prăbușire a investițiilor străine"

Și asta nu este tot, atrage atenția Grindeanu. Investițiile străine s-au prăbușit. În plus, zilnic aproape 200 de români își pierd locul de muncă, susține liderul PSD.

"De asemenea, asistăm la o prăbușire a investițiilor străine, de la 2,9 miliard euro în anul 2025, în perioada ianuarie-mai, la 2, 1 miliarde de euro în aceeași perioadă anul acesta. Iar toate aceste lucruri pe care le-am enunțat mai devreme au efect asupra românilor și asupra angajaților. Aproximativ 173 de români își pierd locul de muncă în fiecare zi, trei din patru fiind din industrie. Acesta este trendul în acest moment. În ceea ce privește consumul, cred că toată lumea știe, suntem în a 11-a lună consecutivă de scădere, iar fără consum, producția nu are nicio șansă de redresare", a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Scăderea inflației e ca centimetrul lui Miruță. A scăzut marginal, după ce tot Guvernul Bolojan o dublase

Rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în iulie 2026, de la 10,42% în iunie, potrivit datelor INS. Grindeanu spune că nici aceasta nu este o veste bună, comparând scăderea inflației cu "centimetrul lui Miruță", făcând aluzie la declarația Ministrul interimar al Apărării care anunța cu mare fast săptămâna trecută că nivelul apei la Centrala Nucleară de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri față de ziua precedentă. Vezi mai mult AICI.

"Ați spune că vestea bună este că a scăzut inflația. Dacă îmi este permisă comparația, e ca centimetrul lui Miruță. A scăzut marginal, după ce tot Guvernul Bolojan o dublase de unde a luat-o. A luat-o de la 5%, a dus-o la 10%, iar acum se laudă cu un soi de scădere. Repet, ca centimetrul lui Miruță.

Sorin Grindeanu: Guvernul Bolojan se împrumută cu o mie de euro pe secundă

În tot acest acest timp, Guvernul României condus de Ilie Bolojan se împrumută cam cu 1.000 euro pe secundă. Niște date la care românii ar fi bine să se gândească - 1.000 euro pe secundă este suma cu care ne împrumutăm, adică 434 de milioane de lei în plus la datoria publică a României pe zi", a mai declarat Sorin Grindeanu.

Precizăm că joi, 13 august, se împlinesc 100 de zile de când România nu mai are un guvern cu puteri depline. Guvernul Bolojan a fost demis la data de 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură, inițiată de AUR și PSD. Totuși, negocierile pentru un nou Executiv sunt și astăzi în impas. Ultimele informații apărute pe surse arată că președintele Nicușor Dan ar putea propune un nou premier abia în luna septembrie, după încheierea procesului politic pentru salvarea fondurilor rămase din PNRR. Precizăm că în lipsa unui consens pentru formarea unei noi majorități, președintele României are și opțiunea dizolvării Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate, dar această variantă a fost respinsă în mod repetat de Nicușor Dan.

Guvernul Bolojan a depășit detașat recordul Guvernului Boc. Cabinetul condus de Emil Boc a fost demis prin moțiune de cenzură la 13 octombrie 2009, dar a continuat să exercite atribuții limitate până la învestirea Guvernului Boc II, pe 23 decembrie 2009. Interimatul a durat atunci 71 de zile.