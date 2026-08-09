Băsescu, despre Bolojan: "Se crede genial, dar a făcut prostii". Îl acuză că și-a regizat momentul din anticariat

Sursa foto: Agerpres

Traian Băsescu îl critică dur pe Ilie Bolojan. Fostul președinte spune despre Bolojan că este într-o campanie electorală continuă și că se crede genial, deși face o mulțime de prostii.

Băsescu spune că Bolojan a blocat intenționat formarea unui nou guvern, prin piedici care nu aveau cum să fie trecute cu vederea de PSD.

"Avem nevoie de un guvern acum, cât mai repede. Bolojan iar a pus piedica, după ce a spus PSD că 'domle', ne chinuim să facem ce putem să trecem un guvern'... A venit Bolojan și a spus că el vrea un guvern de tehnocrați și acești tehnocrați să garanteze că respectă 'programul meu', adică a pus tamponul care să facă imposibilă o soluție politică. Cred că aici greșește foarte tare. El greșește foarte tare pentru că are impresia că e genial. Crede că e genial în politică, în administrație, în ce vrei și ce nu vrei. El crede că ce a făcut acum este extraordinar. Nu, a făcut o mare prostie. A făcut jumătate bine, că a redus cheltuieli și o mare prostie că a crescut fiscalitatea pe economie. A făcut o altă mare prostie pentru că a umilit până și mămicile cu tăierea indemnizațiilor de creștere a copiilor. Bolojan e tot timpul în campanie electorală. El a avut grijă să se vadă că a luat o carte de la anticariat, cu Imperiul Otoman, ceva de genul. Și-a luat înjurături Bolojan pentru măsurile pe care le-a luat”, a spus Traian Băsescu la România TV.

Momentul de campanie electorală la care face referire Traian Băsescu

Momentul la care a făcut referire Traian Băsescu se referă la cel de săptămâna trecută: Bolojan a fost fotografiat marți, 4 august, într-un anticariat din centrul Capitalei.

Potrivit relatării anticariatului, Bolojan ar fi intrat singur, fără consilieri sau alte persoane care să-l însoțească. Conform relatării apărute în presă, angajații se pregăteau să închidă și să plece după noi achiziții pentru magazin când premierul a intrat și a început să caute printre volume.

„Nu e prima dată când ne trece pragul”, au transmis aceștia.

Bolojan a cumpărat volumul „Românii și Otomanii”, scris de istoricul Tahsin Gemil. Cartea era listată pe site-ul anticariatului la prețul de 150 de lei.

De ce spune Băsescu că Bolojan a umilit mămicile?

Una dintre cele mai controversate măsuri luate de Ilie Bolojan a vizat părinții aflați în concediu pentru creșterea copilului. Din 1 august 2025, indemnizația pentru creșterea copilului a fost redusă, după ce s-a impus o contribuție CASS de 10%, reținută la sursă.

Măsura a afectat peste 150.000 de persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, potrivit datelor prezentate la momentul adoptării. Bolojan și-a justificat decizia prin necesitatea de a lărgi baza de contribuabili la sistemul de sănătate.