Cum a evitat Parlamentul pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR. Anunțul lui Grindeanu (PSD)

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Într-o postare pe pagina de Facebook, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis că Parlamentul, cu votul PSD, a adoptat mai multe acte normative pentru evitarea pierderii unor fonduri din PNRR și pentru accesarea finanțării prin programul SAFE.

Potrivit liderului PSD, măsurile aprobate vizează reforme în administrație, urbanism, energie, protecția mediului, ANAF și sprijinirea persoanelor cu dizabilități, dar și un acord de împrumut pentru dotarea Armatei.

Sorin Grindeanu a explicat că, prin aceste voturi, România evită penalități de aproximativ 5,8 miliarde de euro și facilitează accesarea unor fonduri de 16,68 miliarde de euro prin SAFE.

"Parlamentul a evitat - cu votul PSD - pierderea a 5,8 miliarde euro din PNRR și a facilitat accesarea a 16,7 miliarde de euro din programul SAFE!

Am deblocat astfel, în ultimele două săptămâni, ceea ce Guvernul demis nu putea rezolva. Ne-am respectat promisiunile, apărând în același timp interesele românilor și ale României!

Am votat pentru evitarea penalităților:

•⁠ ⁠Codul Administrativ - Reformă pentru o administrație modernă: 771 de mil. euro

•⁠ ⁠⁠Codul Urbanismului - Reduce birocrația prin digitalizare, scurtează termenele de autorizare și avizare: 972 mil. de euro

•⁠ ⁠⁠Legea Decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire: 771 mil. de euro

•⁠ ⁠⁠Legea Integrității - A ridicat standardul de integritate impus demnitarilor și a consolidat competențele și aria de manifestare a ANI. (intenția unora de la PNL sau de la USR de a sesiza CCR aflată în vacanță judecătorească va conduce însă la pierderea banilor!): 770 mil. de euro

•⁠ ⁠⁠Legea Biodiversității - Protejăm natura, nu aberațiile! Am scos toate obstacolele care blochează dezvoltarea infrastructurii și a capacităților de producție a energiei electrice: 972 mil. de euro

•⁠ ⁠⁠Măsuri pentru Vamă și ANAF, bonusuri pentru performanță în funcție de gradul de colectare: 770 mil. de euro

•⁠ ⁠⁠Legea privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități. Se asigură mecanismul prin care se acordă așa numitul „beneficiu de tranziție”, prin care, persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale primesc o indemnizație lunară pentru locuire: 770 mil. de euro

•⁠ ⁠⁠Acordul de împrumut pe SAFE pentru înzestrarea Armatei: 16,68 mld. de euro", a scris Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook.

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"Parlamentarii au dat dovadă de responsabilitate"

Potrivit acestuia, PSD va susține în continuare proiectele necesare pentru protejarea fondurilor europene. De asemenea, liderul PSD a cerut Guvernului demis să prezinte Legea salarizării.

"Toate aceste legi sunt o garanție fermă că România nu pierde bani europeni!

Parlamentarii au dat dovadă de responsabilitate și vor fi în continuare prezenți, de câte ori este nevoie astfel încât România să nu piardă fonduri.

Așteptăm de la Guvernul demis și Legea Salarizării. PSD este consecvent: vom vota o lege care respectă angajații din sistemul sanitar și educație!", a mai scris Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook.

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