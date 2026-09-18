Silviu Predoiu îi cere lui Siegfried Mureșan să demisioneze acum din Parlamentul European, dacă își asumă funcția de premier

Sursa foto: Facebook Siegfried Mureșan

Silviu Predoiu spune că Siegfried Mureșan nu reprezintă, în opinia sa, o soluție pentru criza guvernamentală și îi solicită să demisioneze imediat din Parlamentul European, dacă vrea să demonstreze că își asumă funcția de premier.

Silviu Predoiu, fost director al Serviciului de Informații Externe (SIE), critică și ezitările lui Siegfried Mureșan, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier.

Predoiu afirmă că România nu poate fi condusă păstrând o „plasă de siguranță” la Bruxelles, indicând că desemnarea sa ar putea fi mai degrabă un exercițiu de imagine decât o asumare reală a responsabilității.

Silviu Predoiu: "Domnul Mureșan ar trebui să facă un gest simplu"

"Personal nu cred că domnul Siegfried Mureșan poate reprezenta soluția pentru criza noastră guvernamentală. Si sunt convins că sunt mulți ca mine.

Dar dacă totuși vrea să încerce să ne convingă, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest simplu: să demisioneze ACUM din Parlamentul European.

După bâlba cu “am nevoie de timp de gândire”, deși era candidatul PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier încă din 26 iunie, nu mai este loc pentru ambiguități. România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles.

Altfel, joaca de-a premierul desemnat pare mai degrabă un exercițiu de imagine și un rând nou în CV decât asumarea reală a unei responsabilități", a scris Silviu Predoiu, pe contul său de Facebook.

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan este a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. El a făcut anunțul vineri, 17 septembrie 2026, în cadrul unei conferințe de presă, susținută după ce în cursul zilei a avut consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, cu scopul desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Siegfried Mureşan, propunerea PNL, USR și UDMR încă din iunie

Amintim că Siegfried Mureşan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, anunțată încă din luna iunie și prezentată în fața președintelui și la anterioarele consultări oficiale.

Siegfried Vasile Mureșan este economist și politician român. El s-a născut la 20 septembrie 1981 în Hunedoara. Este deputat în Parlamentul European, din Grupul Partidului Popular European. Din anul 2019 ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European, o structură politică influentă de la nivel european.

Nominalizarea lui Siegfried Mureşan vine după ce anterior Eugen Tomac și Adrian Veștea, ultimele două nume desemnate de Nicușor Dan pentru funcția de premier nu au avut o majoritate pentru formarea unui Executiv.

Siegfried Mureșan și cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în data de 5 mai 2026.. De atunci, România este condusă de un guvern interimar condus de Bolojan, cu puteri limitate. Acum, rămâne de văzut dacă Siegfried Mureşan va reuși să adune cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului.