Viorica Dăncilă îi recomandă lui Nicușor Dan ce fel de premier să desemneze: „Nu aș merge pe un prim-ministru tehnocrat“

Viorica Dăncilă / Foto: Agerpres

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru social-democrat al României, i-a dat mai multe recomandări președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește desemnarea premierului României. Ea a criticat măsurile dure luate de Ilie Bolojan în ultimul an și a explicat de ce un Guvernul tehnocrat nu este o soluție.

Într-un interviu la DC News, moderat de analistul politic Bogdan Chirieac și de Anca Murgoci, redactor-șef DC News, Viorica Dăncilă, fost premier al României, i-a dat mai multe recomandări președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește desemnarea unui prim-ministru. Reamintim în acest sens că România se află într-o criză politică prelungită, după demiterea Guvernului Bolojan, iar șeful statului a anunțat aseară că zilele următoare va desemna un premier.

„Eu cred că președintele e cel care trebuie să dea primul un răspuns la provocarea legată de formarea unui nou Guvern“, a precizat Viorica Dăncilă, adăugând că, potrivit Constituției, „nu președintele trebuie să facă majorități“.

„Președintele trebuie să desemneze un prim-ministru, dar nu un premier care să-i fie fidel dânsului. Trebuie să fie un premier care să aibă relații instituționale bune, dar care să se bucure de un vot majoritar în Parlamentul României.

Eu am trecut prin perioada în care se vorbea despre „Guvernul meu“ și am văzut că domnul Iohannis a pus de trei ori „Guvernul meu“, însă este necesar ca, de data aceasta, Nicușor Dan să pună un Guvern pentru România și primul pas trebuie să-l facă președintele, să desemneze un prim-ministru, un prim-ministru, după părerea mea, politic“, a precizat Viorica Dăncilă.

Fostul premier Viorica Dăncilă, despre posibilitatea unui premier tehnocrat

Rugată de jurnalista Anca Murgoci să dea un nume de premier, Viorica Dăncilă a ezitat să spună explicit o persoană, însă a adăugat că ar „încredința mandatul partidului care are cel mai bun scor la alegerile parlamentare“.

„Dacă noi venim cu o nominalizare de premier care nu are nicio legătură cu Parlamentul, de ce mai avem alegeri? Fiecare partid din Parlament are în spate un număr de cetățeni care i-au acordat încrederea. Trebuie să ținem cont de acest vot. Eu aș încredința mandatul primului partid care s-a clasat la alegerile din 2024.

Am văzut că se vorbește despre un guvern tehnocrat, dar eu nu aș merge în această direcție. E o situație complicată care va necesita măsuri foarte, foarte grele și avem nevoie de un Guvern care să-și asume aceste măsuri. Noi am mai avut un guvern tehnocrat, guvernul Cioloș, zis și Guvernul zero, și am văzut că nu a fost bun pentru România și a fost un an pierdut pentru țara noastră.

Este nevoie de un Guvern politic, este necesar și urgent ca președintele să desemneze un prim-ministru, cum la fel de necesar este ca cei care sunt în Parlament să dea dovadă de mai mult echilibru, de mai multă înțelepciune, de mai mult consens, să se așeze la masă și să înțeleagă faptul că această abordare nu ajută România. Să nu uite că au depus un jurământ pe Constituție și au promis că vor face ceea ce este bine pentru România. În acest moment, bine pentru România este să avem un guvern, un program de guvernare pliat pe realitatea din România și un program de guvernare care să dea o direcție economică“, a adăugat fostul premier.

Viorica Dăncilă, critici pentru măsurile luate de Guvernul Ilie Bolojan

Nu în ultimul rând, Viorica Dăncilă a criticat programul de guvernare implementat de Ilie Bolojan în ultimul an, despre care a spus că deși era „o poveste frumoasă“, ne-am trezit cu o altă poveste care „nu corespundea cu ceea ce ni s-a spus“.

„Nu s-a spus că vor fi penalizați oamenii, că vor crește taxele și TVA. Avem nevoie de un program de guvernare realist, cu o foaie de parcurs cu dată de începere și finalizare a fiecărui obiectiv, plus o proiecție bugetară în spate. Atunci vom da dovadă de seriozitate“, a concluzionat, la DC News, fostul premier Viorica Dăncilă.