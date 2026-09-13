Cea mai mare parcare subterană din București va fi construită în Sectorul 2. Rareș Hopincă: Locurile de parcare de la bordură vor fi desființate / video

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Cea mai mare parcare subterană din București va fi construită în Sectorul 2, în zona Ștefan cel Mare - Aleea Circului și va avea 1.000 de locuri. Primarul Rareș Hopincă a spus că, după ce proiectul va fi finalizat, locurile de parcare de la bordură din apropiere vor fi desființate.

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei, a anunțat că urmează să fie construită o parcare subterană cu 1.000 de locuri în zona Ștefan cel Mare - Aleea Circului. Potrivit primarului, pentru acest proiect studiul de fezabilitate va fi finalizat în această toamnă, iar lucrările vor începe anul viitor. Primarul a mai spus că Sectorul 2 pregătește și studiile de fezabilitate pentru 10 parcări supraterane în Pantelimon, Colentina și Lacul Tei.

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„O întrebare la care știu că e greu de răspuns: spații de parcare în aceste zone, subterane, supraterane, aveți în vedere?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu numai că avem în vedere, dar în această toamnă finalizăm studiul de fezabilitate pentru cea mai mare parcare subterană din București, pe care o vom face în zona Ștefan cel Mare - Aleea Circului. Dacă ne imaginăm zona Circului Metropolitan și Bulevardul Ștefan cel Mare, între Bulevard și Circ vom construi cea mai mare parcare subterană din București, sub aleea care leagă Bulevardul Ștefan cel Mare de Circ. Parcul Circului este în proximitatea Circului, dar nu la bulevard. Și atunci construim această parcare de 1.000 de locuri și, în cursul anului viitor, vom da drumul cu certitudine la lucrări.

Alături de această parcare subterană, lucrăm la studiile de fezabilitate pentru 10 parcări supraterane, care vor fi localizate în zonele rezidențiale ale sectorului, pentru că avem câteva zone extrem de dense. Suntem sectorul, cred, cu cea mai mare densitate urbană din București”, a spus Rareș Hopincă.

Cea mai mare problemă astăzi a rezidentului din Sectorul 2: lipsa unui loc de parcare viabil

„Conform datelor INS la zi, avem în jur de 350.000 de locuitori, dar avem o densitate de aproximativ 13.000 de locuitori pe kilometru pătrat, ceea ce în sine reprezintă o provocare, pentru că avem problema locurilor de parcare, avem probleme de mobilitate în anumite cartiere. Și atunci, în Pantelimon, în Colentina și în Lacul Tei, cu precădere, avem aceste 10 parcări supraterane pe care le vom face peste parcările rezidențiale existente și multiplicăm numărul de locuri de parcare în anumite zone unde avem spațiul necesar pentru acest lucru prin aceste investiții.

Mi-aș fi dorit să le facem mult mai repede, din păcate toți pașii administrativi trebuie parcurși astfel încât să putem ajunge la începerea lucrărilor, dar aceste lucruri se vor întâmpla categoric începând cu 2027, când vom începe să lucrăm la parcări de mari dimensiuni în sector.

Cea mai mare problemă astăzi a rezidentului din Sectorul 2 este lipsa unui loc de parcare viabil. Degeaba spunem: „Domnule, ai un loc de parcare la 1,5 km de casă”. Ăsta nu e, de fapt, un serviciu public”, a spus Rareș Hopincă.

Locurile de parcare de la bordură vor fi desființate

Rareș Hopincă a spus că din cele 42 de amplasamente identificate, primele 10 vor intra în etapa studiilor de fezabilitate, iar după finalizarea parcării subterane din zona Ștefan cel Mare, locurile de parcare de la bordură din apropiere vor fi desființate, iar spațiile vor fi transformate în coridoare verzi și piste pentru biciclete.

„Ținând seama de densitatea mare a locuitorilor în Sectorul 2, nici n-aveți loc pentru locurile de parcare”, a spus Bogdan Chirieac.

„Am identificat 42 de amplasamente. Dintre cele 42 de amplasamente, facem studiu de fezabilitate pentru primele 10, unde avem spațiu generos care să ne permită să investim imediat. Restul, gradual, în funcție de resursele bugetare și de posibilitățile tehnice, le vom face în perioada următoare.

Este obligatoriu ca administrația publică, din punctul meu de vedere, să dea o alternativă viabilă pentru cetățeni în chestiunea parcărilor, pentru că degeaba venim cu exemple din alte orașe europene: „Domnule, nu vezi nicio mașină în centru sau sunt bulevarde întregi fără mașini parcate la bordură”. Evident că da, dar în aceste orașe s-au făcut timp de zeci de ani investiții pentru facilități de parcare.

Ultimul exemplu pe care l-am analizat a fost Lisabona: a făcut investiții majore în parcări subterane în interiorul inelului central. Și atunci, în momentul în care faci aceste facilități, poți să interzici parcarea la bulevard, poți să extinzi rețeaua de piste de biciclete, poți să faci coridoare verzi. Asta ne dorim și noi!

Pe de o parte facem parcare în zona Ștefan cel Mare cu 1.000 de locuri, pe de altă parte, locurile care astăzi sunt de parcare la bordură în proximitatea acestei parcări vor fi anulate și acolo vom putea face coridor verde și vom putea face piste de biciclete”, a spus Rareș Hopincă.

„Deci anulați locurile de la bordură?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Anulăm locurile de la bordură după ce avem parcarea subterană finalizată, astfel încât rezidenții din zonă să aibă o alternativă viabilă. Practic, lângă bloc vei avea o parcare subterană în care să-ți ții în siguranță mașina. Aceasta este strategia, pentru că înainte de a veni cu măsuri coercitive, dure, cum este anularea unor locuri de parcare, trebuie să dai alternative viabile. Și la asta lucrăm noi în prezent”, a spus Rareș Hopincă la DC News.