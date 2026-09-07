A început şedinţa CSAT la Palatul Cotroceni. Înzestrarea Armatei şi consolidarea prezenţei militare americane, pe masa discuţiilor / Video

Sursa: Administraţia Prezidenţială

Şedinţa CSAT a început la Palatul Cotroceni.

Imaginile video furnizate de Administraţia Prezidenţială arată cum preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, miniştrii implicaţi în CSAT şi liderii Armatei Române s-au reunit pentru a discuta. Printre altele, pe masa discuţiilor se află înzestrarea Armatei şi consolidarea prezenţei militare americane.

"Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036;

Programul Armata României 2044;

Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13.08.2026;

Termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale", a transmis duminică Administraţia Prezidenţială.

Vom reveni cu informaţii despre concluziile şi deciziile luate în cadrul CSAT.