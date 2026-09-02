Csoma Botond lămurește scandalul funcțiilor din Parlament: S-a făcut această rocadă. N-au pierdut nici USR-ul, nici PNL-ul

Csoma Botond; Sursa foto: Agerpres

Csoma Botond a spus că PNL și USR nu au rămas fără funcțiile din Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ci că acestea au fost redistribuite în ultima sesiune parlamentară.

Potrivit acestuia, s-ar fi făcut o rocadă prin care AUR și SOS ar fi trebuit să preia funcțiile respective.

„Noi avem o singură funcție de chestor în Biroul Permanent, în toate sesiunile parlamentare, din toate cele opt sesiuni parlamentare din mandat. S-au adus în discuție și comisiile de la Camera Deputaților. Noi conducem două comisii, Comisia de Industrie și Comisia de Politică Externă. Acolo, deputații, nu vreau să spun așa nume, dar s-a discutat că poate și ungurii conduc prea multe comisii în Camera Deputaților”, a spus el.

„N-am votat cu AUR-ul sau cu SOS-ul și n-am votat împotriva PNL-ului sau USR-ului”

Csoma Botond a explicat că UDMR a votat pentru menținerea funcției de chestor în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, deoarece a considerat că este importantă pentru reprezentarea comunității maghiare. El a spus că votul nu a fost unul în favoarea AUR sau SOS și nici împotriva PNL sau USR.

„Și a fost o situație în care noi am crezut că, totuși, comunitatea maghiară din România numără cam în jur de un milion de persoane și am considerat că, totuși, ar trebui să avem în continuare în Biroul Permanent, care este un loc foarte important din punctul de vedere al conducerii Camerei Deputaților, am considerat ca ar trebui să avem, în continuare, acel loc. Și am ajuns la această decizie să votăm proiectul de hotărâre, dar dați-mi voie să spun că n-am votat cu AUR-ul sau cu SOS-ul și n-am votat împotriva PNL-ului sau USR-ului.

Am votat pentru a ne menține acea funcție de chestor pe care am considerat-o importantă comunității maghiare”, a transmis Csoma Botond.

„PNL și USR-ul n-au pierdut funcțiile de secretar”

El a spus că PNL și USR nu au pierdut funcțiile de secretar din Biroul Permanent. Ele au fost mutate, conform unui acord din 2024, printr-o rocadă cu AUR și SOS.

Potrivit acestuia, UDMR va analiza separat persoana premierului desemnat, majoritatea parlamentară și programul de guvernare.

„Și mai există un aspect. PNL și USR-ul n-au pierdut funcțiile de secretar, ci au fost mutate acele funcții de secretar în ultima sesiune din mandat. Și s-a schimbat, pentru că, conform acordului din 2024, AUR-ul și SOS-ul trebuiau să primească funcțiile de secretar în ultima sesiune și acum s-a făcut această rocadă, au devansat și au primit ei. Deci, n-au pierdut nici USR-ul, nici PNL-ul.

Eu cred că PSD-ul a făcut chestia asta pentru votul pe guvern. Asta e o ipoteză, nu pot să o spun factual, dar e o ipoteză din partea mea. Trebuie să analizăm sigur această situație, dar la votul privind Guvernul nu vom lua în considerare acest aspect.

Acolo vom lua în considerare persoana prim-ministrului desemnat, majoritatea care s-ar putea forma - să vedem cine, dacă vor fi și extremiștii, sigur nu votăm, eu așa cred - și programul de guvernare care va fi prezentat în fața Parlamentului”, a mai spus Csoma Botond.

Cum s-a ajuns aici

PNL și USR au anunțat că vor boicota activitățile parlamentare ale Camerei Deputaților, cu excepția celor desfășurate în cadrul grupurilor parlamentare, în semn de protest față de redistribuirea unor funcții de secretar către reprezentanții AUR și SOS România.

Cele două partide au cerut reîmpărțirea funcțiilor din conducerea Camerei și au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu această decizie, pe care o consideră un abuz al alianței PSD-AUR-SOS.

„E un protest împotriva alianței PSD-AUR-SOS împotriva abuzurilor din ultima vreme. Vom boicota toate activitățile parlamentare cu excepția activităților de la grup. Nu vom fi prezenți la ședința Camerei Deputaților, votul final și nici la ședințele de astăzi. Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii“, au transmis reprezentanții celor două partide prin vocea lui Gabriel Andronache.

Reprezentanții PNL și USR au susținut că majoritatea creată în Camera Ddputaților a modificat abuziv ordinea de zi pentru a le respinge proiectele de lege (în special cele pe justiție) și a încălcat decizii ale Curții Constituționale privind negocierea funcțiilor.