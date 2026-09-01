Ilie Bolojan, discuție cu Mark Rutte despre securitatea Mării Negre. România cere o atenție sporită asupra Flancului Estic

Secretarul general al NATO, Mark Rutte (s) și premierul interimar al României, Ilie Bolojan (d). Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat, marți, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre securitatea Mării Negre și consolidarea Flancului Estic.

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o convorbire, marți, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind principalele provocări de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră.

Bolojan și Rutte, discuție despre securitatea Mării Negre și Flancul Estic

Prim-ministrul i-a mulțumit lui Mark Rutte pentru „sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Un alt subiect abordat de cei doi lideri, pe lângă situația generată de incidentele cu drone, a fost și securitatea navigației în Marea Neagră. „Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse”, au transmis, marți, reprezentanții Guvernului.

Discuția vine în aceeași zi în care Rusia a lansat un atac cu drone asupra punctului de trecere Orlivka, aflat chiar la granița cu România, vizavi de Isaccea, iar două aeronave F-18 au fost ridicate de MApN pentru monitorizarea situației.

Subiectul securității Mării Negre a fost abordat și la nivelul Uniunii Europene, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din statele membre.

Miniștrii Apărării din UE, reuniți în Irlanda

Reuniţi luni şi marţi la Wicklow, în Irlanda, miniştrii Apărării din statele membre ale UE au discutat despre sprijinul UE pentru Ucraina, rolul spaţiului extraatmosferic în securitate şi apărare, evoluţiile din Orientul Mijlociu, precum şi securitatea maritimă.

„Schimbul de opinii a evidenţiat necesitatea consolidării cooperării şi a capacităţii de răspuns la nivel european în faţa ameninţărilor care pot afecta libertatea navigaţiei, securitatea rutelor maritime şi rezilienţa infrastructurii strategice. Ministrul Radu Miruţă a subliniat necesitatea unei vigilenţe crescute pe această temă şi a prezentat situaţia recentă din zona economică exclusivă a României în Marea Neagră, precum şi măsurile luate”, a informat Ministerul Apărării, într-un comunicat transmis marţi Agerpres.

Securitatea Mării Negre și sprijinul pentru Ucraina

Conform sursei citate, în cadrul sesiunii dedicate Ucrainei, miniştrii apărării au analizat cele mai recente evoluţii privind sprijinul acordat de Uniunea Europeană şi aprofundarea cooperării industriale UE - Ucraina. Discuţiile au vizat inclusiv lecţiile desprinse din procesul de implementare a Împrumutului pentru sprijinirea Ucrainei (The Ukraine Support Loan) pe componenta militară şi din mobilizarea Instrumentului European pentru Pace.

În contextul contribuţiei Uniunii Europene la garanţiile de securitate acordate Ucrainei, oficialii europeni au avut un schimb de opinii referitor la viitorul Misiunii de Asistenţă Militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei - EUMAM Ucraina. Totodată, au fost abordate perspectivele de dezvoltare a garanţiilor de securitate într-o etapă post-conflict, arată MApN.

UE își consolidează capacitățile de securitate și apărare

O altă temă importantă a reuniunii, conform sursei citate, a fost reprezentată de rolul spaţiului de extraatmosferic în securitate.

Astfel, miniştrii apărării au evaluat stadiul implementării Strategiei spaţiale a Uniunii Europene pentru securitate şi apărare şi au analizat măsurile necesare, astfel încât UE să îşi menţină statutul de actor global relevant în domeniul spaţial. Discuţiile au evidenţiat importanţa asigurării disponibilităţii permanente a instrumentelor şi capabilităţilor spaţiale necesare sprijinirii securităţii şi apărării europene, inclusiv în situaţii de criză. În acest sens, a fost subliniat rolul tot mai important al spaţiului ca facilitator strategic pentru planificarea şi dezvoltarea apărării, precizează MApN.

Totodată, în cadrul sesiunii dedicate afacerilor curente, miniştrii apărării au analizat situaţia din Orientul Mijlociu şi din Golful Persic (Strâmtoarea Ormuz) şi implicaţiile acesteia asupra securităţii europene, inclusiv din perspectiva sincronizării operaţiilor navale ale UE (Aspides şi Atalanta) cu eforturile comunităţii internaţionale pentru stabilizarea regiunii.

Un subiect distinct a fost reprezentat de analizarea oportunităţii unor noi angajamente operaţionale asumate sub Politica de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) în Liban, potrivit Agerpres.