Miruță schimbă regulile la CNAIR: „Administratorii vor fi plătiți în funcție de rezultate"

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Ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, a anunţat că a semnat ordinul care aprobă Scrisoarea de aşteptări pentru viitorul Consiliu de Administraţie al CNAIR, mandatul 2027 - 2031. Documentul prevede clar obiectivele și responsabilitățile pe care administratorii companiei trebuie să le îndeplinească, în numele statului român, în calitate de acționar.

Ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, a anunţat că a semnat ordinul care aprobă Scrisoarea de aşteptări pentru viitorul Consiliu de Administraţie al CNAIR, mandatul 2027 - 2031, prin care statul român, ca acţionar, "le spune negru pe alb administratorilor unei mari companii ce au de livrat".

„Nu este doar o simplă hârtie”. Noi criterii pentru conducerea CNAIR, în mandatul 2027-2031

"Săptămâna trecută vă arătam cum schimbăm regulile jocului la calea ferată. Azi trecem la drumuri - şi facem un pas în plus. Am semnat ordinul care aprobă Scrisoarea de aşteptări pentru viitorul Consiliu de Administraţie al CNAIR, mandatul 2027 - 2031. Poate că vi se pare că este doar o simplă hârtie, dar nu este. Statul român, ca acţionar, le spune negru pe alb administratorilor unei mari companii ce au de livrat - şi îi măsoară, le dă criteriile foarte precise de verificare", se arată într-o postare a ministrului interimar pe pagina sa de Facebook.

Radu Miruță dă asigurări că "se termină cu sinecurile"

"Pe scurt: se termină cu sinecurile. Consiliul de Administraţie redevine ce trebuia să fie dintotdeauna - o echipă de profesionişti plătită pentru rezultate. Şi da, din moment ce această competiţie a început astfel, e greu să mai fie schimbată pe parcurs", susţine acesta.

Miruţă consideră că, până acum, scrisorile de aşteptări erau o formalitate, iar selecţia era politică şi indicatorii de performanţă "decorativi".

"Să fim sinceri despre cum funcţionau lucrurile până acum. Scrisorile de aşteptări erau o formalitate: câteva pagini de generalităţi. Aşteptări reale - zero. Selecţia era eminamente politică, iar indicatorii de performanţă erau decorativi: practic, era suficient să vii la serviciu ca membru în consiliu ca să-i 'îndeplineşti' şi să-ţi încasezi remuneraţia. De data asta, scrisoarea de aşteptări este un program de reformă cuantificat, cu obiective şi indicatori care ajung direct în contractele de mandat", spune şeful interimar de la Transporturi.

Raport public anual "Starea reţelei"

Astfel, se cere un Raport public anual "Starea reţelei": starea drumurilor, pe o scală clară, cu date verificate independent.

"Banii de întreţinere se alocă pe stare, trafic şi risc - nu pe inerţie şi pe pile. Iar deficitul de întreţinere se publică, negru pe alb, ca cifră", afirmă Miruţă.

De asemenea, an de an, un procent din reţea urcă cel puţin o treaptă de calificativ.

"Drumuri mai bune - măsurabil, nu din vorbe. Iar profitul 'frumos pe hârtie' obţinut prin amânarea întreţinerii nu se mai punctează: dacă programul de întreţinere e subexecutat, indicatorul de profit nici nu intră în calcul. Niciun pod fără inspecţie tehnică validă în cel mult 2 ani. Registru public al podurilor, cu clasa de stare a fiecăruia. Mai puţin stat degeaba printre conuri portocalii: indicatorul 'zile x kilometri de restricţii' trebuie să scadă în fiecare an. Şantiere 24/7 acolo unde calculul cost-beneficiu o justifică", subliniază el.

Noul document va pune sfârşit prelungirilor "semnate pe bandă rulantă"

Radu Miruţă arată că noul document va pune sfârşit prelungirilor "semnate pe bandă rulantă", iar statul nu va mai plăti pentru greşelile proprii.

"Gata cu prelungirile semnate pe bandă rulantă, sub radar: orice extindere de termen care depăşeşte, singură, sau cumulat 10% din durata contractului se aprobă exclusiv în consiliul de administraţie, cu justificare publicată - iar toate extensiile se sintetizează într-un raport anual public. Aceeaşi disciplină la costuri: abaterea finală faţă de valoarea contractată - maximum 10% pe contractele majore.

Statul nu mai plăteşte pentru propriile greşeli: ţinta este zero procese noi pierdute definitiv din cauza unor decizii nelegale ale companiei - adică gata cu despăgubirile şi penalităţile câştigate de constructori sau de alţii din erori evitabile ale administraţiei. Pe litigiile mari, decizie doar cu opinie juridică independentă", menţionează Radu Miruță.

Fără „panglică” la inaugurări: Constructorii trebuie plătiți la timp, iar lucrările finalizate, deschise imediat circulației

Scrisoarea de aşteptări mai prevede ca plăţile către constructori să se facă integral la termenele contractuale, iar obiectivul finalizat se va da imediat în circulaţie, fără să se aştepte "panglica".

"Respect în ambele sensuri: constructorii sunt plătiţi integral la termenele contractuale - zero plăţi restante rămâne regula. În oglindă, compania îşi recuperează banii: stocul de peste 1 miliard de lei de creanţe restante scade cu cel puţin 10% pe an - prin încasare efectivă, nu prin ştersături contabile. Drumul gata se deschide, nu aşteaptă panglica: numărul de zile dintre finalizarea funcţională şi deschiderea circulaţiei se raportează public, pentru fiecare obiectiv.

Plata pe rezultat, nu pe cantităţi: întreţinerea trece pe contracte multianuale pe niveluri de serviciu - constructorul e plătit ca drumul să fie bun, nu ca să toarne asfalt la kilogram. Pilot în primele 18 luni, evaluare publică, apoi extindere. Defect apărut în perioada de garanţie = reparaţie pe banii antreprenorului. Registru central al garanţiilor de bună execuţie, valorificate la zi", transmite ministrul interimar.

Actele adiţionale şi plăţile vor fi publicate în format deschis

Totodată, contractele, actele adiţionale şi plăţile vor fi publicate în format deschis, pe marile şantiere vor fi amplasate camere web şi va exista monitorizare GPS publică a utilajelor de întreţinere, pentru a vedea "cu toţii unde lucrează, nu doar în rapoarte".

"Competiţie între direcţiile regionale: clasament public trimestrial, iar cea mai performantă direcţie regională e premiată anual. Sistem public de sesizare a degradărilor, cu termene ferme de remediere, diferenţiate după risc - parapetele, prioritare. Program 'Traversări sigure' în localităţi: treceri de pietoni cu insulă, trotuare, capete de podeţ tratate. Hartă publică a punctelor negre, cu stadiul fiecăruia. Sistemul e-SIGUR, cu măsurarea vitezei medii - operaţional integral cel târziu în 2028. Spaţii de servicii pe autostrăzi: licitaţia de concesiune se lansează în cel mult 3 luni de la recepţia autostrăzii, iar benzinăriile şi parcările devin funcţionale în cel mult 3 ani. Gata cu autostrăzile pe care nu găseşti o parcare la zeci de kilometri", afirmă Miruţă.

Satisfacţia şoferilor va fi măsurată anual de un evaluator independent, nu de companie

"Iar noul consiliu porneşte cu un audit de moştenire, publicat în primele 100 de zile: ce contracte, ce litigii, ce blocaje şi ce poduri neinspectate preia. Linia de start se măsoară public, nu se negociază pe ascuns. Şi partea care schimbă cu adevărat jocul: componenta variabilă a remuneraţiei se plăteşte doar peste 85% grad de realizare a indicatorilor. Sub prag - zero. Evaluare în fiecare an, cu rezultatele transmise la AMEPIP. Trimiterea în judecată pentru fapte de corupţie înseamnă revocare. Iar cine nu performează nu primeşte un nou mandat. Procedura de selecţie e în plină desfăşurare, la CNAIR şi la celelalte mari companii din transporturi", precizează ministrul interimar al Transporturilor.