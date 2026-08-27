Nicuşor Dan, consultări cu Maia Sandu la Chişinău. Au vorbit despre securitate energetică şi proiecte de interconectare

Facebook Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a mers joi, 27 august, la Chişinău, pentru a fi prezent la ceremoniile organizate de Ziua Independenţei.

În acest context, preşedintele României spune că a avut consultări cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

"Am avut astăzi la Chișinău consultări cu doamna Președinte Maia Sandu pe prioritățile agendei bilaterale și pe temele de actualitate la nivel european și internațional.

Am adresat, cu acest prilej, felicitări doamnei Președinte Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței, alături de urări de pace, prosperitate și securitate, în interiorul familiei europene.

Sursa: Facebook Nicuşor Dan

Întâlnirea noastră de astăzi este o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova și a relației noastre speciale, bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții.

Am adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care au dovedit o dată în plus o mobilizare politică, administrativă și civică exemplară pentru a implementa legislația europeană și reformele necesare.

Reformele trebuie continuate în ritm susținut, pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat.

Am discutat și despre securitate energetică și proiecte de interconectare. Avem un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier.

Am abordat astăzi și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile noastre și vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Nicuşor Dan a mers şi la Cahul

Preşedintele Nicuşor Dan, care efectuează o vizită oficială în Republica Moldova cu prilejul Zilei Independenţei acestei ţări, s-a oprit joi la Cahul, oraş pe care îl consideră un "reper important al identităţii, culturii şi spiritului românesc".

"În drum spre Chişinău, am făcut o oprire pentru a vizita oraşul Cahul, reper important al identităţii, culturii şi spiritului românesc din Republica Moldova. Mi-a făcut plăcere să descopăr un oraş cu o istorie bogată, cu oameni harnici, cu o comunitate care a ştiut să păstreze şi să transmită mai departe valorile pe care le împărtăşim. La Cahul regăsim legături între România şi Republica Moldova în educaţie, cultură, economie, în proiectele comunităţilor locale şi, mai presus de toate, în relaţiile dintre oameni", a menţionat şeful statului, într-o postare pe X.

Acesta a punctat contribuţia României la două proiecte importante din Cahul, şi anume construcţia unui nou sediu pentru Teatrul "Bogdan Petriceicu Haşdeu" şi modernizarea unui cămin al Universităţii din Cahul.

"Am apreciat eforturile autorităţilor locale, ale instituţiilor, ale profesorilor, oamenilor de cultură, antreprenorilor, tinerilor şi ale tuturor celor care contribuie zi de zi la dezvoltarea Cahulului şi la consolidarea relaţiei dintre Republica Moldova şi România", a mai spus preşedintele României.