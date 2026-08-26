Scenariul unui război, tot mai aproape. Stagiul militar obligatoriu în România, din nou în discuție

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Suntem pregătiți de cel mai grav scenariu militar?

Ovidiu Dranga a zis că se așteaptă la o escaladare din partea Rusiei. Ambasadorul crede că Moscova încearcă să testeze capacitatea de reacție a NATO, atât pe flancul estic, cât și în statele occidentale. Nimeni nu este complet ferit, iar scenariul unui atac asupra unui stat NATO este „mai aproape de realitate decât acum un an”.

Ambasadorul a mai zis că România și celelalte state NATO trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare. De asemenea, trebuie pregătiți oamenii pentru cea mai gravă situație și anume războiul. El consideră că ar trebui discutată o formă modernă de stagiu sau pregătire militară a populației, diferită de serviciul militar obligatoriu de dinainte de Revoluție.

Ovidiu Dranga a mai propus și familiarizarea tinerilor cu noile tehnologii militare. Ambasadorul a mai zis că România are nevoie de o dezbatere matură privind riscurile de securitate: „Războiul e la granița noastră”.

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„Eu mă aștept la o escaladare. E limpede că Rusia încearcă să testeze capacitatea noastră de răspuns, nu doar a noastră, pe flancul estic, ci și a aliaților din Vest. Pentru că e foarte greu să îți dai seama cum va reacționa un aliat, cum va reacționa Alianța în ansamblu, dacă te limitezi la atacuri asupra țărilor de pe flancul estic. Apar asemenea amenințări foarte palpabile în Germania, poate că și în alte țări. Am auzit că au fost și în Danemarca, cel puțin anul trecut au existat discuții pe această temă. Nimeni nu e ferit de asemenea atacuri. Eu cred că suntem vizați cu toții, toți aliații.

Nu știu dacă în egală măsură, dar e limpede că există un plan care vizează testarea capacității de reacție, a modului în care ne comportăm în cadrul Alianței, cum reacționăm politic și militar, cum reacționăm industrial și cum reacționăm din punctul de vedere al rezilienței societale. E un subiect delicat pentru că ne duce spre discutarea unui aspect sensibil pentru publicul larg. Cum ne pregătim pentru un scenariu negativ? Noi, ca societate”, a zis ambasadorul Ovidiu Dranga la DC News.

Scenariul unui război. Suntem pregătiți?

Ovidiu Dranga a zis că posibilitatea unui atac asupra unui stat NATO trebuie descurajată prin dezvoltarea capacităților militare.

„Nu știu de ce ne ferim de acest scenariu. Da, teoretic, și e deja mai aproape de realitate decât acum un an, scenariul unui război sau al unui atac, cel puțin al unui atac împotriva unei țări membre NATO, pentru care ar trebui să fim pregătiți, ar trebui să îl descurajăm. Asta înseamnă capacități noi, capacități bine integrate, capacități integrate de-a lungul flancului estic, de la nord la sud, care să descurajeze un atac. Dar e vorba de mai mult decât atât. Dacă există riscul unor atacuri în interiorul țării, e limpede că trebuie să fim mult mai vigilenți și toată arhitectura noastră de securitate trebuie pregătită pentru un scenariu extrem. Iar populația trebuie să înțeleagă faptul că pregătirea în materie de securitate, pregătirea militară, e o necesitate până la urmă”, a mai zis ambasadorul.

Revine armata obligatorie în România?

Pregătirea nu ar trebui să se limiteze însă la forțele armate. Toată arhitectura de securitate trebuie adaptată unui scenariu extrem, iar populația trebuie să înțeleagă noile riscuri. S-ar putea lua în discuție și armata obligatorie.

„Ce înseamnă asta? Eu duc lucrurile un pic mai departe decât o fac poate alții și îmi asum asta. Nu știu dacă o discuție vizavi de un stagiu militar obligatoriu e o discuție inoportună acum. Multe țări își pun această problemă. Poate nu un serviciu militar obligatoriu cum am avut înainte de Revoluție. Am făcut armata în 1984-1985, la termen redus, și pot să spun că nu acela e modelul. Dar există alte forme de pregătire militară pentru populație care să se potrivească actualelor condiții și tehnologiilor noi. Eu nu știu în ce măsură un program de promovare a acestei pregătiri militare pentru tineret ar fi un lucru inadecvat sau inoportun, mai ales acum când... Vă dați seama, imaginați-vă elevi de liceu care au preocupări în zona tehnică și care cred că ar fi interesați să vadă cum funcționează o dronă militară, cum se dirijează, cum se construiește o asemenea dronă și cum e folosită”, a zis ambasadorul.

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„Ideea în sine de a familiariza segmente ale populației cu această chestiune cred că e o idee bună. Și asta ar însemna un efort conjugat din partea mai multor instituții. Această chestiune trebuie discutată la nivelul potrivit. Armata și industria de apărare operează într-o societate. Nu operează în afara ei. O societate care, după părerea mea, este nepregătită pentru anumite genuri de risc. Nepregătită pentru că nu i s-a explicat suficient, de o manieră profesionistă, care sunt consecințele, riscurile care ne pândesc și care sunt riscurile unui scenariu negativ, mergând chiar până la un atac armat. Acest lucru trebuie să înceteze. Trebuie să ne asumăm o dezbatere matură, din care să desprindem niște soluții, niște variante. Cred că fiecare dintre noi, cei care am lucrat în domeniu sau care încă am dori să mai lucrăm în acest domeniu, am avea ceva de spus și lumea nu s-ar speria dacă s-ar discuta niște ipoteze. Războiul e la granița noastră. Am avut incidente grave pe teritoriul național, provocate de drone rusești”, a mai zis ambasadorul la DC News.

Interviul integral poate fi urmărit în debutul articolului.