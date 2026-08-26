Peste 2 milioane de euro, costul unui deces în accident rutier în România. Cum se face calculul

Accident cumplit în Mureș. Trei morți și patru răniți după impactul dintre mașini și un autocamion militar / COLAJ FOTO: capturi ISU Mureș

Statul român plăteşte peste 2 milioane de euro pentru fiecare victimă decedată în accidente rutiere. Iar România nu duce lipsă de astfel de victime, statisticile europene plasând ţara noastră pe primele locuri în UE la acest capitol.

Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că în 2025 au avut loc peste 4000 de accidente rutiere grave în România, soldate cu decesul a 1.293 de persoane şi rănirea gravă a altor 3.125. Chiar dacă s-a înregistrat o scădere cu 12% faţă de 2024 în ceea ce priveşte numărul accidentelor, costurile sunt tot uriaşe.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă şi invitat permanent al emisiunii DC Conducem, a explicat cât plăteşte statul român pentru fiecare victimă decedată în accidente rutiere.

"Costul actualizat este de 2.350.000 euro. Aceste costuri sunt proporţionale cu PIB-ul, cu salariul mediu pe economie, şi cu alţi factori. A fost în 2018-2019 o evaluare, atunci costul era 1 milion de euro. Acum, e 2.350.000 euro. Accidentatul grav costă statul 260.000 euro, aproximativ, iar accidentatul uşor vreo 25.000 euro. Aceste date nu le-am inventat eu, sunt pe site-ul Ministerului Transporturilor, sunt lucruri oficiale. Sunt calcule făcute în acest sens şi transparentizate", a declarat Titi Aur.

Cum se calculează costurile

Suma pare uriaşă, nu? Dar cum se calculează aceste costuri pentru stat? Ne explică tot Titi Aur.

"Calculul nu înseamnă doar cât costă impactul direct, din clipa accidentului. Calculul se face şi ţinând cont de câtă pierdere există. Dacă moare cineva la 25 de ani, sunt pierderi mult mai mari decât dacă moare cineva la 70 de ani. Se face o medie, care e cam la 37 de ani, şi se calculează costurile sociale. Dar până la aceste calcule, aceste costuri, să ne gândim că suntem într-o perioadă foarte agitată pe plan mondial. Războiul înseamnă brusc cheltuieli, secetă, toate aceste lucruri.

Până la bani, până la calculul cinic, vorbim de tragedii imense. Şi aici, nimeni din cei care ar putea să ia măsuri nu este afectat. Şi de ce ne raportăm, atunci, şi la bani? Pentru că s-ar putea să vină cineva să spună că nu avem ce face pentru a opri aceste tragedii. Ba da, avem ce face. Şi avem şi cu ce bani să facem. Să nu mai consumăm bani pe victime după accidente, ci să consumăm bani pe prevenţie, pentru a nu mai avea atâtea tragedii", a declarat Titi Aur.

Semnal de alarmă. Care sunt motivele accidentelor din România

"Analiza după tipul accidentului evidențiază o reducere semnificativă a accidentelor în care au fost implicați pietoni. În anul 2025 s-au înregistrat 5.956 de accidente între un vehicul și un pieton, cu 10,1% mai puține decât în anul precedent, când au fost raportate 6.626 de astfel de evenimente.

În schimb, accidentele în care a fost implicat un singur vehicul au crescut la 8.974 de cazuri, în timp ce accidentele între vehicule au scăzut la 13.310 cazuri.

Accidentele produse în localități au reprezentat 85,4% din totalul accidentelor rutiere cu victime înregistrate în 2025. Totodată, peste 81% dintre persoanele accidentate mortal sau rănite au fost implicate în accidente produse în localități.

Majoritatea accidentelor s-au produs pe timp de zi (74,7%) și pe carosabil uscat (85,9%). Lunile cu cele mai multe accidente au fost august, iulie și iunie, perioadă în care traficul rutier este cel mai intens.

În anul 2025, 2.416 pietoni și conducători auto aflați sub influența alcoolului au fost implicați în accidente rutiere soldate cu victime. Dintre aceștia, aproape o treime erau conducători de autoturisme.

La sfârșitul anului 2025, România avea 11,22 milioane de vehicule înmatriculate în circulație, iar aproximativ 79% dintre acestea aveau o vechime mai mare de 10 ani. Autoturismele reprezentau peste 78% din întregul parc auto național.

Regiunea Nord-Est a înregistrat cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime, respectiv 5.187 de accidente, reprezentând 18,4% din totalul național. Tot această regiune a înregistrat și cel mai mare număr de persoane accidentate, respectiv 6.601 persoane", transmite UNTRR.