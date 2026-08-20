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DCNews Stiri Auto Pași pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1). Pistol (CNAIR), detalii despre demararea lucrărilor pe toate sectoarele de șantier / video

Pași pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1). Pistol (CNAIR), detalii despre demararea lucrărilor pe toate sectoarele de șantier / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 20 Aug 2026
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autostrada
Foto: Agerpres

CNAIR a depus la ANMAP documentația necesară revizuirii Acordului de mediu pentru Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Lucrările pe cei 31,33 de kilometri sunt executate în prezent pe aproximativ 45% din șantier, iar stadiul fizic general al secțiunii se apropie de 15%.

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, precizează că a fost depusă  documentația pentru revizuirea Acordului de mediu la Secțiunea 2 (Boița - Cornetu) a Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1).

„Constructorii au transmis restul documentelor necesare revizuirii Acordului de mediu, iar CNAIR a depus, pe 12 august 2026, documentația necesară obținerii acestui Acord la ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate).

După finalizarea procedurilor de revizuire a Acordului de mediu, ne așteptăm ca Ministerul Transporturilor să elibereze urgent Autorizațiile de construire pe toate sectoarele din șantier“, precizează  Pistol.

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Stadiul de execuție al Secțiunii 2, aproape de 15%

În absența Acordului de mediu revizuit, constructorii pot lucra doar pe aproximativ 45% din șantier, iar în teren se află 646 de muncitori și 161 de utilaje, precizează Cristian Pistol.

Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1) va avea 3 tuneluri:

- Boița 1 (264 m / 247 m): 39,80% stadiu fizic. Galeria stângă este străpunsă, iar pe cea din dreapta s-au excavat 109 m și au mai rămas 138 m până la străpungere.

- Robești (900 m): 36,25% stadiu fizic. Excavația ambelor galerii este finalizată, iar în momentul de față se lucrează la hidroizolație și la căptușeala interioară a galeriilor.

- Balota (500 m): 5,21% stadiu fizic. S-au excavat 104 m din galeria dreaptă.

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De asemenea, secțiunea va avea mai multe poduri, pasaje și viaducte:

Pe cele 3 sectoare pentru care a fost eliberată Autorizație de Construire, lucrările au ajuns la un stadiu fizic general de 45,82%. Cele mai avansate structuri sunt Viaductul 3 (85,41%) și Viaductul 2 (83,41%).

Secțiunea montană Boița-Cornetu (31,33 km) este de o complexitate tehnică ridicată, inclusiv din perspectiva structurilor care se construiesc pe traseu: 7 tuneluri (circa 5 km lungime însumată), 24 de poduri și 24 de viaducte (circa 11 km lungime totală).

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