Prezentarea Phantom Hummingbird: Primul Rolls-Royce din istorie cu intarsie din cochilie de abalone

Rolls-Royce Motor Cars prezintă Phantom Hummingbird, un Phantom Extended conceput ca Private Commission drept omagiu adus soției unui client și adus la viață prin Private Office Dubai. Numit după pasărea colibri - simbol al bucuriei, rezilienței și al capacității de a găsi frumusețea în fiecare moment - acest automobil a fost conceput pentru a celebra frumusețea complexă a lumii naturale.

Phantom Extended Private Commission prezintă, în premieră la un automobil Rolls-Royce, o intarsie realizată din cochilie de abalone

Numele este inspirat de pasărea colibri - simbol al bucuriei, rezilienței și al capacității de a găsi frumusețea în fiecare moment

Cochilia de abalone este folosită pentru a reda irizațiile penajului păsării colibri, celebrând frumusețea complexă a lumii naturale

Motive cu păsări colibri pe fiecare Picnic Table; motivul botanic de pe secțiunea Waterfall utilizează aceleași materiale.

Fiecare pasăre colibri este alcătuită din 53 de piese de sidef și cochilie de abalone; motivul botanic cuprinde 84 de piese

Comandat ca un omagiu privat adus soției clientului și realizat sub coordonarea Private Office Dubai



Într-o premieră Rolls-Royce, acest Private Commission include o intarsie realizată din cochilie de abalone, apreciată pentru extraordinarele sale irizații naturale: suprafața interioară sidefată a cochiliei capătă, în contact cu lumina, o strălucire albastru-verzuie caracteristică. Aici, acest material este combinat cu sidef pentru a realiza penajul strălucitor al unei păsări colibri, una dintre cele mai viu colorate creaturi de pe Pământ. Culorile vii ale păsării provin din structurile microscopice ale penelor, care descompun și reflectă lumina asemenea unor prisme minuscule, creând sclipiri de culoare ce se schimbă în funcție de unghiul de vizualizare. O pasăre colibri pictată manual completează linia decorativă Coachline exterioară.

INTARSIE: SURPRINDE IRIZAȚIILE NATURII

Delicata intarsie se dezvoltă în două compoziții distincte. Câte o pasăre colibri își ia zborul pe fiecare Picnic Table, fiecare fiind alcătuită din 53 de piese individuale din cochilie de abalone și sidef – numai aripile cuprind 18 piese. Un motiv botanic alcătuit din 84 de piese se desfășoară pe panoul Rear Waterfall, amplasat între cele două scaune din spate. Dezvoltată pe parcursul a peste nouă luni, compoziția a pus la încercare atât materialul, cât și artizanii, care au fost nevoiți să învețe să lucreze cu acesta: cochilia de abalone este neobișnuit de fină și fragilă, iar designerii, inginerii și artizanii Bespoke Collective au petrecut o mare parte din perioada de dezvoltare perfecționând modul în care fiecare fragment urma să fie tăiat, finisat și încastrat în furnir.

Au fost necesare șase iterații până la identificarea unei tehnici adecvate pentru acest material delicat. În cadrul procesului final, artizanii au redus mai întâi grosimea sidefului și a cochiliei de abalone, astfel încât fiecare fragment să poată fi fixat delicat, dar ferm în poziție, înainte de aplicarea lacului, îmbinând astfel frumusețea materialului cu durabilitatea așteptată de la un automobil conceput pentru a fi transmis din generație în generație.

Fiecare piesă de cochilie de abalone și sidef este tăiată cu laser cu 0,06 mm mai mare decât dimensiunea finală, pentru a ține cont de zona arsă de laser, apoi este ajustată manual cu pila până la forma exactă. Fiecare margine este prelucrată până când se potrivește perfect cu cea a piesei alăturate, fără nicio linie de îmbinare vizibilă – o etapă esențială pentru anumite elemente, în special pentru aripile păsării colibri, unde numai mâna omului poate asigura precizia necesară. După tăiere și ajustare, fiecare Picnic Table și panoul Rear Waterfall au necesitat încă opt ore de lucru pentru finalizare, timpul total pentru cele trei panouri ajungând la 45 de ore.

ANSAMBLUL INTERIOR: O PALETĂ MODELATĂ DE NATURĂ

Paleta cromatică a habitaclului a fost atent concepută pentru a completa inovatoarea intarsie din cochilie de abalone. Furnirul de frasin Ash Burr formează fundalul tuturor celor trei panouri cu intarsie; lemnul de mesteacăn Silver Birch este utilizat în motivele de pe Picnic Tables, unde joacă un rol esențial în design. Acesta provine în întregime dintr-un singur trunchi, selectat și apoi examinat cu minuțiozitate pentru a se asigura că desenul fibrei completează compoziția.

Scaunele sunt tapițate cu piele Creme Light, cu detalii Moccasin și Tan, asortate cu mocheta Seashell și cu capitonajul Starlight.

DETALII DE FINISAJ: O CONTINUARE A TEMEI

Continuând tema habitaclului, partea inferioară a caroseriei este finisată în culoarea Wildberry, iar cea superioară în White Sands; separația dintre cele două nuanțe este trasată de un Coachline White Sands aplicat manual, pe care o pasăre colibri își ia zborul de-a lungul siluetei ample a automobilului.



„Lumea naturală a fost întotdeauna o sursă bogată de inspirație pentru proiectele Rolls-Royce Bespoke, oferindu-le designerilor și artizanilor noștri forme și culori extraordinare pe care să le interpreteze. Clienții noștri ne invită permanent să explorăm această sursă de inspirație în moduri noi și neașteptate, așa cum demonstrează atât de bine această remarcabilă comandă Private Commission. Introducerea cochiliei de abalone în intarsiile Rolls-Royce le-a oferit designerilor și artizanilor noștri o nouă provocare creativă și tehnică, rezultatul fiind un omagiu elegant adus prezenței hipnotizante a păsării colibri”, a declarat Phil Fabre de la Grange, Director Bespoke, Rolls-Royce Motor Cars.