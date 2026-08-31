Noi scumpiri pentru șoferi din 15 septembrie. Cât vor costa permisul auto, certificatul de înmatriculare și numerele provizorii

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Șoferii români vor plăti mai mult pentru o serie de documente auto.

Șoferii și proprietarii de autoturisme vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru anumite documente auto, începând de luna viitoare. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a anunțat că, de la 15 septembrie 2026, intră în vigoare noile tarife pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie.

Potrivit noilor valori comunicate, eliberarea unui permis de conducere va ajunge la 139 de lei. Pentru certificatul de înmatriculare va costa 76 de lei, în timp ce autorizația de circulație provizorie va ajunge la 25 de lei. Noile tarife vor fi valabile începând cu 15 septembrie 2026.

Modificările se aplică mai multor situații în care sunt solicitate aceste documente. În cazul permisului de conducere, noul tarif va fi valabil inclusiv pentru preschimbarea documentului sau pentru eliberarea unui duplicat. În cazul vehiculelor, majorarea se aplică documentelor solicitate în funcție de operațiunea efectuată.

Cu cât cresc taxele auto

Până la data la care vor intra în vigoare, șoferii plătesc 89 de lei pentru permisul de conducere, 49 de lei pentru certificatul de înmatriculare și 13 lei pentru autorizația de circulație provizorie.

Comparativ cu tarifele actuale, permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei, certificatul de matriculare cu 27 de lei, iar autorizația provizorie cu 12 lei.

Cum poti fi achitate tarifele

Cei care urmează să solicite astfel de documente trebuie să fie atenție la momentul efectuării plății, întrucât suma achitată trebuie să corespundă tarifului valabil la data operațiunii.

DGPCI recomandă verificarea tarifelor înainte de efectuarea plății, mai ales în situațiile în care o procedură presupune achitarea mai multor documente sau serivicii.

Taxele pentru documentele menționate, precum și cele pentru plăcuțele de înmatriculare, pot fi achitate și prin intermediul Stațiilor de Plată SelfPay sau al platformei ghiseul.ro.

Plățile realizate înainte de 15 septembrie 2026 nu vor putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Atenție la costul total al înmatriculării

Noile sume stabilite pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie reprezintă tarife separate de cele percepute pentru plăcuțele de înmatriculare sau pentru alte servicii legate de înmatricularea unui vehicul.

Astfel, persoanele care au de parcurs o procedură de înmatriculare trebuie să verifice toate costurile aferente operațiunilor pe care urmează să le efectueze. Tariful pentru certificatul de înmatriculare este doar una dintre eventualele cheltuieli ale procedurii.

Până la 15 septembrie 2026 rămân în vigoare tarifele actuale, iar de la această dată se aplică valorile anunțate de DGPCI.

RCA-ul, tot mai scump. Explicaţie vine de la asiguratori

În ultimele luni, şoferii au reclamat scumpiri majore și la poliţele RCA. Unii spun că au plătit chiar dublu, deşi nu au avut incidente în trafic.

Titi Aur a explicat, la DC Conducem, care este cauza scumpirii poliţelor de asigurare, dar şi ce trebuie să facă şoferii români pentru a plăti mai puţin.

"Dacă Poliţia Rutieră vine şi spune, în general, că numărul accidentelor a scăzut, când te duci la asiguratori, şi nu sunt nici ipocriţi şi nici nu mint, afli că numărul de daune a crescut şi că valoarea daunelor a crescut. De ce a crescut valoarea daunelor? Pentru că au crescut toate costurile de piese, de reparaţii, etc, dar în acelaşi timp maşinile sunt din ce în ce mai scumpe şi mai stricăcioase. Ce înseamnă asta?

O maşină de acum 30 de ani, când dădeai cu ea în gard, se oprea brusc şi se deforma foarte puţin. Avea acea bară de protecţie din oţel în faţă! Acum, maşinile se strică mult ca să nu mori tu. Asta înseamnă că absorb energia în caz de impact, deci se strică multe piese. Aşa sunt gândite, să se facă acordeon, ca să absoarbă energia. Când se strică mult, înseamnă costuri de reparaţii mari.

Ba mai mult, acum 30 de ani, o maşină avea în faţă bara de protecţie, capul de lonjeron, radiatorul şi farurile. Cam astea se stricau. În rest, nu prea avea ce. Acum ai tot felul de senzori, de plasticuri, de instalaţii, un far costă enorm de mult, etc. Şi atunci, ce face povestea asta? Creşte costul foarte mult când loveşti maşina. Deci e normal să crească costurile, dar e anormal că şi noi facem multe accidente.

Discutam cu un director adjunct al unui asigurator mare de la noi din ţară şi îmi spunea că îi acuză lumea că o poliţă costă de trei ori mai mult ca în Ungaria pentru camioane. Dar când ne uităm la cât strică camioanele la noi, aici e preţul. Deci avem RCA de trei ori mai scump decât anumite ţări în care şoferii sunt mai cuminţi", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

"Ce putem face, atunci? Sau ce ar trebui să facem? Să conducem în aşa fel încât să stricăm cât mai puţin sau deloc. Pe toată ţara nu ai cum să reduci la deloc, dar am putea strica cât mai puţin", a completat specialistul.

Au explodat prețurile la RCA. ”2100 de lei! S-a dublat”

Un exemplu este al unui șofer care a plătit anul trecut RCA 2400 de lei/an, iar anul acesta, fără vreun incident în trafic, fără clasă de risc mare, deci cu istoricul curat, a înregistrat o majorare de 400 de lei, cea mai ieftină asigurare de pe piață ajungând la 2.800 de lei.

Totuși, deși față de momentul în care asigurarea obligatorie era plafonată, ASF transmite o relativă creștere de 5% pentru persoanele fizice. Prima medie a RCA a fost de 1346 de lei în 2025, în creștere cu 6% față de 2024.

”S-a dublat”

Șoferii spun, conform Observator: ”2.100 de lei. S-a dublat! Dacă nu mai mult decât dublu. Am avut un eveniment, dar s-au mărit artificial, după părerea mea”, ”Aproape 3 mii. Foarte mult! Şi nu se justifică preţul. Vreo 800-900 de lei plăteam, până într-o mie”, ”În jur de 3.400 de lei pe an la această maşină cu motor de 2 L. Cred că este legat de ce s-a întâmplat pe piaţa asigurărilor, falimentele forţate”.

Un expert în asigurări- Sergiu Costache- a spus, pentru sursa citată, că ”nu putem să excludem creşterea inflaţiei, din cauza creşterii preţului carburanţilor, energiei electrice şi a altor factori inflaţionişti. Şi atunci mă aştept ca preţurile să crească cel puţin la nivelul inflaţiei. Dacă vom avea inflaţie mai mare, vom avea preţuri mai mari şi la RCA”.

În aceste condiții, se estimează că trei din zece șoferi nu au RCA. Dacă sunt prinși, rămân fără plăcuțe și iau amenzi de 2000 de lei. Dacă este implicat într-un accident un șofer fără RCA, dosarul de daună se deschide direct la BAAR, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, care va plăti despăgubirile dintr-un fond special.

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