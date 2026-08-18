Video - Veste bună pentru șoferii care pierd ore în traficul de pe DN1, Valea Prahovei: "Se vede finalul centurii Comarnic. Asfaltarea este gata"

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Varianta ocolitoare Comarnic este aproape finalizată, fiind o alternativă importantă pentru a evita aglomerația pe Valea Prahovei - DN1.

Lucrările la varianta ocolitoare Comarnic sunt pe ultima sută de metri. Șoseaua are o lungime de aproximativ 5,87 km și are ca sop principal scoaterea traficului de tranzit de pe DN1 din zona urbană a orașului Comarnic, precum și fluidizarea circulației pe Valea Prahovei.

Proiectul este realizat de Consiliul Județean Prahova, lucrările fiind acum în etapa finală, după cum a a anunțat și președintele Consiliului Județean, Virgiliu-Daniel Nanu.

"Centura Comarnic. Mai e puțin. Și finalul se vede"

"Centura Comarnic. Mai e puțin. Și finalul se vede. S-a muncit mult aici. Au fost zile bune, au fost nervi, stres, probleme de rezolvat și multă presiune. Am venit aproape zi de zi pe șantier pentru că mi-am dorit să văd lucrurile mișcându-se, nu doar să primesc vești despre ele.



Acum asfaltarea este gata și, privind drumul, parcă începi să vezi deja mașinile circulând pe el.

Mai avem puțin. Și trebuie să terminăm.



Pentru oamenii care pierd ore în traficul de pe DN1, Centura Comarnic înseamnă puțin mai mult confort și timp câștigat. Iar dacă vrem asta pentru ei, noi trebuie să muncim mai mult, cu toții.

Până la capăt", a transmis președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, pe o rețea socială, atașând și un clip în acest sens.



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Varianta Comarnic, rol crucial pentru fluidizarea traficului

Centura Comarnic ocolește orașul și DN1 prin partea de vest și include 3 poduri, un pasaj suprateran peste calea ferată București-Brașov, lucrări de consolidare și protecție a malurilor, dar și intersecții amenajate pentru a conecta drumurile existente.

Proiectul Centurii Comarnic a fost iniţiat de Consiliul Judeţean Prahova şi este finanţat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operaţional Transporturi 2021-2027. Centura Comarnic va servi ca drum de descărcare a viitoarei autostrăzi Comarnic - Brașov.

Valoarea actualizată a contractului pentru Varianta Ocolitoare Comarnic este de 354,46 milioane de lei, fără TVA, față de valoarea inițială de 236,74 milioane de lei fără TVA. Majorarea a survenit ca urmare a modificărilor contractuale și a unor lucrări suplimentare.