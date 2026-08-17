Unde ar fi trebuit să fie, de fapt, Ilie Bolojan de Ziua Marinei

Ilie Bolojan

Unde ar fi trebuit să fie Ilie Bolojan de Ziua Marinei?

Sâmbătă, premierul interimar Ilie Bolojan a mers la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa. Dar unde ar fi trebuit, să fie, de fapt un premier... fie el și interimar?

În discursul său de la Ziua Marinei, Ilie Bolojan a strecutat o frază-cheie:

„Dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând”.

A scăpat un cuvânt-cheie... dotări.

Practic... marina nu duce lipsă de oameni, nu asta este problema, ci dotările. Îți trebuie inteligență, îți trebuie bani în esență.

Ce trebuia să facă Bolojan ca premier, chiar și demis? Mai ales că teoretic gestionează treburile curente ale țării. Să meargă la târguri și expoziții. Să meargă să aducă contracte. Să meargă cu investitorii români, cu antreprenorii români.

Or... tocmai a tăiat fondurile pentru reprezentarea la târguri și expoziții a diverselor industrii. Cea mai critică fiind industria mobilei. Abandonată de stat, mobila românească riscă să dispară. Şi odată cu ea, miliardele aduse anual în ţară de exporturile în vestul Europei sau Statele Unite. De asemenea, în goana după reducerea cheltuielilor statului, Guvernul condus de Ilie Bolojan lovește, mai nou, și în brandurile românești de fashion, care beneficiau de sprijin pentru a participa la unele dintre cele mai importante evenimente de profil din lume, inclusiv săptămânile modei de la Milano, Paris sau New York. Și exemplele pot continua.



Așadar... asta ar fi trebuit să facă Ilie Bolojan: Să se ducă cu producătorii de mobilă la un târg internațional, de exemplu. Asta fac premierii. Să duc cu câte un avion plin de oameni de afaceri și fac tot ce pot să învârtă economia. Armata nu e principala atribuție a unui premier. Există alte structuri.

Deci ar fi avut unde să se ducă premierul. Nu este o faptă de vitejie că a fost la o paradă și l-a huiduit lumea...

Alocuțiunea premierului Ilie Bolojan susținută la festivitățile prilejuite de Ziua Marinei Române:

„Distinşi invitaţi,

Stimaţi marinari, ofiţeri, subofiţeri,

Dragi români,

Sunt aici în semn de respect față de Marina Română, într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine. Dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând.

Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar pe cele pe care le vedem pe hărți, ci și pe cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.

Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat, să le mulțumesc celor care îi susțin, familiilor acestora, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm pentru securitatea la granița noastră de est și în Marea Neagră.

Sunt aici să mulțumesc și cetățenilor din Constanța, pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române.

La mulți ani tuturor marinarilor noștri!

La mulți ani Marinei Române!

Dumnezeu să aibă în pază România!”

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