Cum își pot verifica locuitorii Sectorului 4 datoriile la bugetul local

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas

Daniel Băluță a spus că locuitorii din Sectorul 4 își pot verifica datoriile către bugetul local cu ajutorul CNP-ului, prin aplicația Sectorului 4 sau cu ajutorul automatelor SelfPay.

„Vine și partea cealaltă: eu, ca cetățean al Sectorului 4, vreau să plătesc - nu vreau să am probleme cu statul, să-mi vină penalizări de întârziere și așa mai departe - cum aflu dacă mi-a mai rămas vreo taxă de plătit? Sau cum se întâmplă la noi, la ANAF: spune că n-ai nicio datorie și după doi ani vine și spune că mai aveai 3 lei, și pentru asta pune poprire pe conturi?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

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„Doar cu CNP-ul, lăsând la o parte aplicația, sunt zeci de mii de locuitori care și-au descărcat aplicația și și-au generat un cont în care pot de pe telefon intra și interoga. Avem aceeași opțiune și pentru automatele SelfPay. Deci, chiar dacă dumneavoastră nu știți să folosiți aceste aparate, puteți ruga o vecină, un vecin, un nepot, pe oricine. Introduce CNP-ul în aparat și acela spune exact care e soldul”, a spus Daniel Băluță.

„Deci e atât de simplu?!”, a spus Bogdan Chirieac.

„Este foarte simplu! Am încercat ca lucrurile complicate să le transformăm în lucruri foarte simple. Nu am mai suportat să văd cozi. De aceea le-am și desființat și am găsit soluții alternative. Aceasta este o formă de respect pe care o am și o consider obligatorie pentru oameni. Este un exemplu pe care cred că trebuie să-l urmeze toate primăriile, dacă nu ar trebui să fie obligate toate primăriile din România să procedeze la fel.

Nu este normal să vedem în mijlocul iernii oameni stând în frig și așteptând să plătească impozitele. Nu se poate asta!

Chiar dacă și colegii mei au aplicații, există Ghișeul.ro, există foarte multe lucruri de genul acesta, singurul lucru care face diferența pentru tot ceea ce înseamnă plăți în numerar este că n-ai unde să plătești în numerar taxele și impozitele în Sectorul 4. Se poate doar folosind aplicațiile pentru ceea ce înseamnă bani electronici, fie pentru ceea ce înseamnă bani fizici, prin automatele care sunt răspândite ca să nu se facă coadă”, a spus Daniel Băluță.

„Te duci la automatul care îți e cel mai aproape”, a spus Bogdan Chirieac.

„Sau când te duci la serviciu, la metrou, ai plătit, ți-ai luat o pâine de la magazin. De aceea am folosit aceste rețele pe care și operatorii de utilități le folosesc, fie că e vorba despre telefonie, fie că este vorba despre gaz sau despre curent. N-am inventat apa caldă, nu am făcut altceva decât să merg pe niște sisteme care și-au dovedit eficiența”, a spus Daniel Băluță la DC News.