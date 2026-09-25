Siegfried Mureșan, la Palatul Cotroceni, chemat de Nicușor Dan. Merge până la capăt?

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Siegfried Mureșan, premierul desemnat, merge astăzi la Palatul Cotroceni, fiind chemat de către președintele țării imediat la revenirea în țară.

La ora 12:00, la Palatul Cotroceni, începe întâlnirea dintre premierul desemnat Siegfried Mureșan și președintele țării, Nicușor Dan. Până la momentul acesta, în spațiul public, nu există informații cu privire la o întâlnire avută între echipa premierului desemnat și reprezentanții PSD. Deși Siegfried Mureșan declara că vrea să meargă până la capăt, la votul Parlamentului, șansele ca Guvernul Mureșan să treacă sunt pe zi ce trece mai mici. Astfel, în contextul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, există două posibilități:

Siegfried Mureșan merge până la votul Parlamentului, indiferent de șansă.

Siegfried Mureșan își depune mandatul în urma întâlnirii cu Nicușor Dan.

Deși următoarea alegere logică ar fi un Guvern în jurul PSD, fapt cerut insistent și de social-democrați, președintele Nicușor Dan declara recent: ”dar nici PSD și AUR n-au majoritate”, invocând o multitudine de posibilități. Totuși, până la proba contrarie, nici Siegfried Mureșan nu o are, lipsindu-i aproape 50 de voturi.

DCNews a realizat un sondaj recent pentru a vedea care sunt opțiunile cititorilor site-ului. În urma a 3500 de voturi, cei mai mulți consideră că soluția optimă pentru România ar fi ca președintele țării, Nicușor Dan, să facă o nouă propunere de Guvern concentrată în jurul PSD. 47% au votat această variantă. 38% merg spre varianta alegerilor anticipate. Numai 15% susțin ca Guvernul Mureșan să fie votat în Parlament.

Astăzi, la ora 14:30, și liberalii se strâng în ședință: ”Partidul Național Liberal se va reuni astăzi într-o ședință BPN online, începând cu ora 14:30” a anunțat partidul.

”Avem sprijinul a 170 de parlamentari”

”Eu întotdeauna am fost un om politic independent pe propriile mele picioare și dacă guvernul meu va fi investit, voi coopera cu bună credință cu președintele României. Vom lucra în bun parteneriat, dar este evident că trebuie să-mi câștig votul în Parlament României și nu a fost niciodată stilul meu să merg la un alt om politic să-i spun ajută-mă Intenția mea este să ajungem la 233 de voturi. Avem în momentul de față sprijinul oficial declarat din partea a trei partide parlamentare, Partidul Național Liberal, UDMR și USR, 170 de parlamentari” a declarat, joi seară, Siegfried Mureșan, la Euronews, conform transcrierii partidului.

”Parlamentarii devin pur spectatori în acest proces, dacă Guvernul pe care-l propun nu va primi votul de învestitură”

Astăzi, într-un interviu pentru G4Media, Siegfried Mureșan a declarat: ”E clar pentru oameni că, deși președintele României a spus, în trecut, că alegerile anticipate nu sunt scenariul preferat de domnia sa, alegerile anticipate devin un scenariu real, pe masă, dacă acest Guvern nu va trece. Președintele României și doar președintele României poate declanșa alegerile anticipate. Parlamentarii devin pur spectatori în acest proces, dacă Guvernul pe care-l propun nu va primi votul de învestitură”.