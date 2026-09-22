Viorica Dăncilă îi cere lui Nicușor Dan să prezinte public motivele anulării alegerilor: Trebuie să-și onoreze această promisiune / video

Viorica Dăncilă / Foto: Agerpres

Viorica Dăncilă îi cere președintelui Nicușor Dan să-și respecte promisiunea făcută și să prezinte public motivele care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale.

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din România și a spus că este important ca președintele Nicușor Dan să prezinte public motivele care au stat la baza deciziei. Ea a spus că lipsa acestui raport generează neîncredere și că oamenii trebuie să afle de ce le-a fost anulat votul.

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„Doamna Dăncilă, noi așteptăm și acum raportul privind anularea alegerilor promis de Nicușor Dan”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Corect! Acesta este un motiv care generează lipsă de încredere, pentru că domnul președinte a promis că va veni cu acest raport. Eu nu am votat cu domnul Călin Georgescu, nu l-am cunoscut, nici n-am știut de candidatura dumnealui, dar am votat și eu, ca cetățean, vreau să văd de ce mi-a fost anulat votul și de ce România a fost pusă la colț pe această anulare a alegerilor fără precedent! E o datorie a președintelui să vină și să ne spună aceste lucruri. Dânsul trebuie să-și onoreze această promisiune.

Pe de altă parte, pe noi nu ne interesează ce a apărut de atunci până acum, ne interesează motivul de atunci, pentru că foarte mulți oameni cred că domnul Iohannis a fost parte a acestei anulări și noi vrem să știm care sunt motivele.

Cu atât mai mult, domnul Nicușor Dan ar trebui să vină și să spună - că dânsul nu era nici premier, nici președinte și nu avea puterea deciziei atunci - deci ar putea să vină în spațiul public și să spună: „Astea au fost motivele care au stat la baza anulării alegerilor”, și bineînțeles motive temeinice, pentru că decizia luată este o decizie care a nemulțumit foarte mult și care ne-a dus atât de jos din punct de vedere al respectării democrației”, a spus Viorica Dăncilă.

„Domnul președinte a mai făcut niște greșeli”

Viorica Dăncilă a făcut referire la greșelile președintelui Nicușor Dan și a explicat că acesta nu ar fi trebuit să se implice în justiție sau să-și asume responsabilitatea pentru reducerea deficitului.

„Domnul președinte a mai făcut niște greșeli: dânsul se raportează la altele... Prima dată a vorbit despre justiție - nu e treaba dânsului. Justiția este o putere în statul român și trebuie să fie independentă. Dânsul și-a luat ca obiectiv reducerea deficitului. Ce-a făcut dânsul? Și-a luat o responsabilitate pe care nu avea puterea să o rezolve.

Și acum procedează în același mod: dânsul vrea să vadă majorități - nu e obligația dânsului! Obligația dânsului este să desemneze un premier în mod corect, nu că-l vrea pe ăla sau îl vrea pe ăla din jurul domniei sale, în mod corect, iar cel desemnat are obligația să se asigure că va avea voturile necesare”, a spus Viorica Dăncilă la DC News.