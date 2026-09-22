Siegfried Mureșan dă de înțeles că nu își depune mandatul și merge în Parlament pentru vot

Siegfried Mureșan / Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că pregătirile pentru votul de învestitură din Parlament au intrat în linie dreaptă și a prezentat cele trei mize majore ale demersului său.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a transmis un mesaj cu privire la calendarul învestirii noului Guvern. Politicianul liberal arată că echipa formată din cele trei formațiuni partenere este gata să meargă în fața aleșilor pentru a cere votul de încredere. El consideră acest pas drept o probă de maturitate pentru întreg spectrul politic de la București.

Trei obiective: seriozitate, viziune de reformă și testul votului

Liderul desemnat să formeze guvernul a spus că votul va separa forțele reformatoare de cele care blochează evoluția țării.

„Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României.

Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să:

Arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România.

Prezentăm românilor viziunea noastră: o Românie modernă, reformată și proeuropeană.

Vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susține un guvern proeuropean și cine dorește să țină România pe loc”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina de Facebook.

Mesajul premierului desemnat pune o presiune pe parlamentarii din afara coaliției de guvernare. Fiecare vot exprimat pe buletine va indica dacă opoziția își asumă riscul unei crize prelungite sau permite instalării unei formule guvernamentale cu orientare vestică. Zilele următoare vor arăta dacă apelul la responsabilitate va convinge numărul necesar de aleși pentru a atinge pragul minim de 233 de voturi.

Presiune în spatele ușilor închise: Avertisment cu alegeri anticipate pentru parlamentari

Dincolo de declarațiile publice, tensiunile au răbufnit în ședința internă a liberalilor. Conform stenogramelor din reuniunea de grup, premierul desemnat a reconfirmat că merge până la capăt la votul de învestitură și a exclus orice creștere de taxe sau TVA: „Nu e nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului”. Printre prioritățile enunțate s-au numărat reducerea numărului de parlamentari conform recensământului, comasarea agențiilor și reforma pensiilor speciale fără cumul cu salariul la stat.

Avertismentul a venit însă în privința riscului de dizolvare a Legislativului, unde Mureșan a pus o presiune pe aleșii din opoziție și pe grupurile mici.

„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate, dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate”, a afirmat Siegfried Mureșan. „Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid sau grup mic care riscă să nu mai facă pragul”.