Arestarea lui Călin Georgescu. Președintele Nicușor Dan: E atributul şi reponsabilitatea DIICOT să lămurească faptele

Imagine cu Călin Georgescu la sediul DIICOT. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele României, aflat în aceste zile în SUA, a avut o reacție în legătură cu arestarea lui Călin Georgescu, fostul prezidențiabil acuzat de înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni seară, la New York, despre reținerea fostului candidat la preşedinţie Călin Georgescu, că este atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi că respectă prezumţia de nevinovăţie.

"Este vorba de o acuzaţie de înşelăciune, dacă am reţinut eu bine încadrarea juridică, şi e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi evident că respectăm prezumpţia de nevinovăţie, asta e tot ce pot să spun. Mai departe, între Administraţia Prezidenţială şi sistemul judiciar, există o separaţie constituţională", a declarat preşedintele Nicuşor Dan pentru jurnaliştii români, transmite Agerpres.

Nicușor Dan, "înțelegător" cu oamenii care îl consideră pe Călin Georgescu o victimă a sistemului

Întrebat ce mesaj are pentru acei oameni din societate care îl consideră pe Călin Georgescu o victimă a sistemului, preşedintele Dan a spus că "unul de înţelegere, chiar de simpatie".

"Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiţie e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75%. Şi atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc. Nu pot decât să spun că este o separaţie a puterilor şi, în mandatul ăsta, acţionez constituţional şi voi acţiona constituţional", a mai declarat Nicușor Dan.

Detalii despre reținerea lui Călin Georgescu

Reacția lui Nicușor Dan vine după ce luni, 21 septembrie, Călin Georgescu, a fost reţinut de procurori pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri. El a fost scos din sediul DIICOT având cătuşe și a fost surprins ridicându-și mâinile încătușate în fața camerelor de filmat, un gest comparat cu cel făcut de Gigi Becali.

Georgescu era înconjurat de mascaţi şi jurnalişti în acele momente, dar nu a făcut declaraţii.

În dosar a fost reţinut şi un complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

Marți, 22 septembrie, Georgescu află dacă este arestat preventiv pentru 30 de zile

Cei doi au fost duşi în Arestul central al Capitalei, iar marţi, 22 septembrie, vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestarea preventivă pentru 30 de zile.

"La data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reţinerea a doi inculpaţi, cetăţeni români, cu vârstele de 64 şi 47 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Pe parcursul percheziţiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite şi ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două paşapoarte şi o legitimaţie), ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile", a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, luni dimineaţa, de procurorii DIICOT, în timp de se îndrepta spre un bazin de înot, şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii. În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale. A treia persoană vizată în acest dosar ar fi cetăţeanul italian Massimiliano Arena. Parte vătămată este omul de afaceri Răzvan Leu. Afaceristul din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a fostului prezidențiabil. Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Georgescu i-ar fi propus să investească într-o afacere legată de tranzacția aurului. Pentru a obține o linie de credit de 6 milioane de euro de la o bancă din Elveția, Răzvan Leu ar fi achitat o garanție de 1,1 milioane de euro, bani pe care ar fi trebuit să-i primească înapoi.

Georgescu și preotul Ion Negoescu l-ar fi tras pe sfoară, folosind firma Mercando Green Technology AG, interpusă a Rusiei. Răzvan Leu a plătit cei 1,1 milioane de euro, dar creditul era fictiv, nu a primit nimic. Pentru acest dosar, DIICOT a cerut informații din Marea Britanie, Elveția, Italia și Letonia.