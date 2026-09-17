Nicușor Dan s-a oprit la Suceava, în drum spre Ucraina: Fac o vizită Înaltpreasfinției Sale

Captură video/ Nicușor Dan, la Suceava în seara zilei de 17 septembrie

Președintele Nicușor Dan se află în drum spre Ucraina. Mai întâi, s-a oprit la Suceava, unde are două întâlniri înainte de a-și continua drumul.

Președintele Nicușor Dan a avut astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. L-a ales pe Siegfried Mureșan, care a cerut un răgaz de gândire. După doar câteva minute de la declarația președintelui, acesta a scris pe Facebook că acceptă desemnarea. Urmează 10 zile în care va trebui să formeze un guvern care să primească și voturile majorității parlamentare. Prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, a declarat, în această seară, că ușa PNL-ului este deschisă lui Siegfried Mureșan, în vederea negocierii susținerii parlamentare. Nici Dominic Fritz nu închide ușa PSD-ului.

Ulterior unei zile de foc și declarației de presă, președintele Nicușor Dan s-a urcat în avionul Spartan care l-a dus în Suceava. A aterizat pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare”. A mers apoi la Mănăstirea Dragomirna, unde s-a întâlnit cu ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Nicușor Dan, la mânăstire în drum spre Ucraina

”După cum știți, sunt în drum către Ucraina. Am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și, fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinției Sale. De asemenea, o să mă văd la Suceava și cu președintele Consiliului Județean. Vreau să înțeleg mai bine care sunt problemele și dacă putem ajuta cu ceva” a declarat președintele Nicușor Dan, negând că vizita ar avea vreo legătură cu dronele de săptămâna trecută.

Ce presupune Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică

În 18 septembrie, agenda președintelui Nicușor Dan anunță: ”Participare la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația Președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski”.

Anunțul Președinției despre Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică: