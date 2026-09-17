Nicușor Dan s-a oprit la Suceava, în drum spre Ucraina: Fac o vizită Înaltpreasfinției Sale

Președintele Nicușor Dan se află în drum spre Ucraina. Mai întâi, s-a oprit la Suceava, unde are două întâlniri înainte de a-și continua drumul.
Președintele Nicușor Dan a avut astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. L-a ales pe Siegfried Mureșan, care a cerut un răgaz de gândire. După doar câteva minute de la declarația președintelui, acesta a scris pe Facebook că acceptă desemnarea. Urmează 10 zile în care va trebui să formeze un guvern care să primească și voturile majorității parlamentare. Prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, a declarat, în această seară, că ușa PNL-ului este deschisă lui Siegfried Mureșan, în vederea negocierii susținerii parlamentare. Nici Dominic Fritz nu închide ușa PSD-ului.
Ulterior unei zile de foc și declarației de presă, președintele Nicușor Dan s-a urcat în avionul Spartan care l-a dus în Suceava. A aterizat pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare”. A mers apoi la Mănăstirea Dragomirna, unde s-a întâlnit cu ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
Nicușor Dan, la mânăstire în drum spre Ucraina
”După cum știți, sunt în drum către Ucraina. Am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și, fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinției Sale. De asemenea, o să mă văd la Suceava și cu președintele Consiliului Județean. Vreau să înțeleg mai bine care sunt problemele și dacă putem ajuta cu ceva” a declarat președintele Nicușor Dan, negând că vizita ar avea vreo legătură cu dronele de săptămâna trecută.
Ce presupune Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică
În 18 septembrie, agenda președintelui Nicușor Dan anunță: ”Participare la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația Președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski”.
Anunțul Președinției despre Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică:
”Președintele României, Nicușor Dan, va participa vineri, 18 septembrie 2026, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația Președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.
În marja Summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităților locale, precum și reuniuni privind cooperarea culturală și conservarea naturii. Președintele României, alături de Președintele Ucrainei și ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide și lucrările Forumului Economic.
Inițiativa își propune să reunească reprezentanți din țările de-a lungul cărora se desfășoară Munții Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina, alături de alți actori relevanți pentru cooperarea regională.
Reuniunea la nivel înalt are drept obiective principale coordonarea eforturilor de valorificare a potențialului economic al regiunii carpatice, creșterea atractivității pentru investiții, protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural, precum și îmbunătățirea coeziunii în regiunea carpatică.
Președintele Nicușor Dan va accentua în cadrul reuniunii faptul că România deține cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafața totală a acestui lanț muntos la nivel european, având, în concordanță, un profil solid și activ în cooperarea regională.
De asemenea, Președintele va evidenția faptul că, din punctul de vedere al României, succesul unei platforme regionale carpatice se bazează pe o cooperare eficientă și integrată, care să aducă plusvaloare, să consolideze buna cooperare existentă și buna-vecinătate între țările implicate, să promoveze schimburile economice, investițiile în regiune și proiectele care ajung efectiv la comunități, alături de utilizarea inteligentă a ansamblului de inițiative și resurse existente pentru viitorul european comun”.