Nicuşor Dan reclamă "interferenţe în procesele electorale" din ţările europene, la Summit-ul Regiunii Arctice

Nicușor Dan / Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că ţările europene se confruntă cu "interferenţe în procesele electorale".

Declaraţia a venit la conferinţa comună de la finalul Summitului European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda. Preşedintele Nicuşor Dan a punctat că ţările europene trebuie să se obişnuiască să combată dezinformarea.

"Întrebarea de bază este cât de pregătiţi suntem noi toţi pentru a contracara dezinformarea, deoarece toţi ne-am obişnuit cu media clasice, cu relaţia politicienilor cu media clasice în societate. Iar acum avem noi tehnologii, ne confruntăm cu interferenţe în procesele electorale, sunt tehnici dezvoltate pe reţelele sociale cu care nu suntem obişnuiţi şi cred că este extrem de important să cooperăm pentru a reacţiona imediat ce lucrurile au loc", a afirmat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, apel la unitatea europeană

"Probabil, în ultimii ani au fost mii de incidente în toate ţările noastre - sabotaje, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, dezinformare, nu doar pe Flancul estic. România a ştiut ce s-a întâmplat în România, dar nu am avut o cunoaştere globală asupra tuturor acestor fenomene împotriva Europei", a arătat preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că, în acest context trebuie "să fim uniţi, să ne împărtăşim expertiza şi să construim capabilităţile (...) pentru a ne proteja popoarele mai bine".

Nicuşor Dan a spus de ce a venit la Summit

Luni dimineaţă, la momentul doorstep, preşedintele Nicuşor Dan a explicat presei prezente motivul prezenţei sale la summit.

"Suntem o ţară importantă de pe flancul estic şi avem parte de aceleaşi ameninţări ca în zona Arctică. Bineînţeles, în spatele ameninţărilor este Federaţia Rusă. Vorbim de drone, atacuri la infrastructura critică, atacuri cibernetice, sabotaje.

Pentru că avem parte de ameninţări similare, trebuie să avem şi modalităţi similare de a le respinge, de a ne pregăti pentru ele. De asta sunt aici.

După cum e ştiut, România este inclusă şi în Formatul Helsinki. Următoarea întâlnire va fi la Bucureşti, la începutul anului viitor.

Pentru că suntem la Marea Neagră, avem o experienţă extinsă cu deminarea şi cu colectarea de informaţii, dar şi cu protejarea cablurilor submarine, deci e important să putem împărtăşi această expertiză cu ţările de pe Flancul Estic, dar şi cu cele din regiunea Arctică.

De asemenea, sunt oportunităţi economice interesante. România are expertiză pe minerale, pe extracţia lor, pe tratarea lor. Există deja o formă de colaborare între Institutul Geologic Român şi Institutul Geologic Finlandez.

Şi, bineînţeles, avem expertiză şi pe construcţia de nave.

Deci este un format bun pentru a aduce investiţii atât pe Flancul Estic, cât şi în regiunea Arctică", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.