Președintele PNL Brăila s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan cu permisul suspendat. Reacția lui Alexandru Popa

Sursa foto: Facebook Alexandru Popa

Președintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, a fost prins la volan deși avea permisul suspendat. Polițiștii i-au făcut dosar penal.

Președintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat. Incidentul a avut loc pe 7 septembrie 2026, pe strada Nicolae Caramfil din București.

Președintele PNL Brăila a fost oprit de polițiștii rutieri de la Secția 2. Aceștia l-au legitimat și au constatat că permisul său de conducere era suspendat, așa că au întocmit un proces-verbal.

Alexandru Popa spune că a fost "o eroare administrativă"

Alexandru Popa spune însă că totul a fost "o eroare administrativă". El a declarat pentru obiectivbr.ro că permisul i-a fost suspendat în anul 2024 în urma unei contravenții pentru depășirea vitezei, dar că a contestat măsura în instanța la scurt timp după aceea.

"Deschiderea unui dosar penal pe numele meu vizând conducerea fără permis are deci la bază această eroare administrativă", a declarat președintele PNL Brăila pentru sursa citată.

Parlamentarul susține că pe durata procesului, suspendarea permisului nu mai era valabilă, motiv pentru care a continuat să conducă. Recent însă instanța ar fi dat o decizie definitivă în acest caz, despre care Alexandru Popa susține că nu știa.

"Pentru informarea corectă a publicului, fac următoarele precizări privind subiectul deschiderii unui dosar penal legat de permisul meu de conducere:

În anul 2024, mi-a fost suspendat permisul auto pentru o contravenție minoră (depășirea vitezei la volan) și am contestat imediat în instanță această măsură de suspendare.

Președintele PNL Brăila: La efectuarea filtrului eu am avut permisul fizic la mine

Conform legii, pe perioada procesului, măsura suspendării permisului de conducere nu mai este valabilă și, prin urmare, am condus în continuare mașina.

Procesul în justiție a mers înainte timp de doi ani de zile, iar de curând instanța a dat o decizie definitivă, asupra căreia însă eu nu am fost informat. Nu am primit nicio decizie și nu am semnat pentru primirea vreunui document în acest sens.

Deschiderea unui dosar penal pe numele meu vizând conducerea fără permis are deci la bază această eroare administrativă: nefiind informat despre decizia definitivă a anchetei, am continuat să conduc mașina fără să știu că am intrat într-o perioadă de interdicție. (...) La efectuarea filtrului eu am avut permisul fizic la mine! Eu am fost de bună credință și am prezentat actele! Nu aveam de unde să știu", a transmis Alexandru Popa pentru sursa citată.

"E posibil ca această confuzie să fi fost cauzată de aspecte locative"

Parlamentarul spune că cel mai probabil nu a fost informat despre decizia definitivă a instanței de a-i suspenda permisul deoarece s-a produs o confuzie cauzată de faptul că domiciliul din cartea sa de identitate este în Brăila, dar are viză de flotant pentru București.

"Voi clarifica aceste aspecte în cadrul anchetei și sunt sigur că lucrurile vor fi corect evaluate, pe bază de documente și probe. E posibil ca această confuzie să fi fost cauzată de aspecte locative – respectiv faptul că domiciliul din cartea de identitate este în Brăila, dar am viză de flotant pentru București.

Reafirm că am respectat și voi continua să respect legea, indiferent dacă e vorba de legislația rutieră sau de alte tipuri de legislație", a mai spus Alexandru Popa.

Cine este Alexandru Popa

Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa este unul dintre liberalii care s-a aflat în tabăra lui Robert Thuma și a dat în judecată partidul pentru deciziile de la Congresul PNL.

Ulterior, el a abandonat echipa celor 16 puciști din PNL și a absentat de la votul din Parlament pentru Guvernul Veștea.

Alexandru Popa s-a născut în comuna Cireșu din județul Brăila și este un deputat român, ales, prin redistribuire, în legislatura 2020 din partea PNL. El a fost reales la alegerile parlamentare din 2024. Este președinte al PNL Brăila din anul 2021.

Alexandru Popa este fiul primarului liberal din comuna Cireșu.