Dragoș Pîslaru: "Jos PNRR-ul! Iată ce am pățit "din cauza" lui"

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru / Foto Agerpres

Ministrul interimar al Proiectelor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, răspunde ironic criticilor aduse PNRR și își apără bilanțul privind implementarea jaloanelor.

Ministrul interimar al Proiectelor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, răspunde ironic, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, criticilor aduse PNRR și își prezintă bilanțul proiectelor derulate prin program. "Jos PNRR-ul! Iată ce am pățit "din cauza" lui", își începe Pîslaru mesajul, în care enumeră investițiile și reformele pe care le consideră beneficii concrete pentru România.

Reacția lui Pîslaru vine în contextul în care în data de 31 august s-a atins termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar România a ajuns să încaseze doar 13 miliarde de euro din cele aproximativ 80 de miliarde promise, din cauza renegocierilor și a ratării mai multor jaloane critice.

Dragoș Pîslaru: Acestea sunt rezultatele programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

"71.000 de gospodării au primit panouri solare și/sau sisteme de stocare. Dintre acestea, peste 50.000 sunt gospodării ale unor persoane vulnerabile.

14.000 de locuințe ale populației vulnerabile au fost renovate energetic și dotate cu panouri solare. Pentru cele două investiții din zona energiei au fost decontate 5,36 miliarde de lei.

220 de obiective de patrimoniu au fost restaurate, consolidate sau modernizate: biserici de lemn, mănăstiri, cetăți, castele, conace, sate cu arhitectură tradițională.

5 muzee și memoriale au fost construite sau restaurate, pentru ca memoria unor momente importante din istoria României să nu rămână doar în cărți.

Acestea sunt rezultatele programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene", a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Pîslaru: Situația e la fel de "gravă" și pentru programele de la Ministerul Muncii

Apoi, Dragoș Pîslaru a trecut la proiectele implementate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

"Situația e la fel de "gravă" și pentru programele de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale:

Serviciile din domeniul muncii și protecției sociale au fost digitalizate, prin sisteme informatice funcționale la Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Activitatea Casei Naționale de Pensii Publice a fost digitalizată integral, cu sistemul informatic finalizat și cu integrarea și interoperabilitatea cu alte sisteme realizate.

4.000 de persoane cu dizabilități au fost dezinstituționalizate.

124 de centre de zi pentru prevenirea separării copiilor de familie au fost finanțate, pentru 8.960 de beneficiari.

28 de centre de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități au fost dezvoltate, pentru 2.520 de beneficiari.

41 de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele vârstnice au fost create, pentru 3.075 de beneficiari.

Și, poate cel mai important, au fost puse în mișcare reforme care înseamnă servicii sociale mai aproape de oameni, instituții mai eficiente și un sistem de muncă și protecție socială mai bine adaptat realităților actuale.

Pe lângă rolul meu de coordonator național, la cele două ministere pe care le-am coordonat, am îndeplinit țintele și jaloanele PNRR complet", a mai scris Dragoș Pîslaru, care este și ministru interimar al Muncii.

Pîslaru, despre eșecul privind adoptarea Legii Salarizării: Este rezultatul iresponsabilității unor politicieni

În final, Dragoș Pîslaru a vorbit și despre eșecul privind adoptarea Legii Salarizării, dar a pasat vina spre alți politicieni. Precizăm că România a pierdut două sume importante din PNRR, pe ultima sută de metri. Este vorba despre cei 770 de milioane de euro, reprezentând penalități pentru neîndeplinirea jalonului privind noua Lege a Salarizării și despre alte 100 de milioane de euro, aferente jalonului de decarbonizare.

"Mulțumesc echipelor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și din Ministerul Muncii care au lucrat, cu profesionalism și responsabilitate, pentru îndeplinirea acestor obiective importante pentru România.

Mulțumesc și pentru efortul depus, de când am preluat conducerea Ministerului Muncii, în ceea ce privește reforma salarizării în sectorul public, unde s-au făcut toate demersurile pentru corectarea inechităților și pentru construirea unui sistem de salarizare mai echitabil.

Faptul că această reformă nu a putut fi închisă este rezultatul iresponsabilității unor politicieni ale căror interese sunt, din păcate, departe de interesul public și de nevoia de a corecta inechitățile din sistemul de salarizare.

Reformele nu se fac pentru interese de moment. Se fac pentru ca statul să fie mai echitabil, mai eficient și mai aproape de oameni. PNRR nu a "distrus" România. A finanțat modernizarea ei", a mai scris Pîslaru.

Reamintim că Dragoș Pîslaru aflase de la DC News că România poate recupera o parte din banii din PNRR pierduți pe Legea Salarizării, chiar din interviul cu rectorul SNSPA, Remus Pricopie, care explicase cum poate fi făcut acest lucru.