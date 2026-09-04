Claudiu Manda (PSD) arată cifrele unei ”economii îngenuncheate de politicile de austeritate fără viziune ale lui Bolojan”

În prim-plan, președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, evidențiază că România este, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, în fața unui dezastru economic, din cauza efectului măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan.

Claudiu Manda a exemplificat momentul în care Ilie Bolojan a adoptat măsurile de austeritate, cu efect direct asupra scăderii puterii de cumpărare a românilor.

Claudiu Manda: ”Nu avem voie să ignorăm aceste cifre”

”În timp ce PNL și USR inventariază voturile PSD, INS publică, din nou, cifrele unei economii îngenuncheate de politicile de austeritate fără viziune ale domnului Bolojan. Cifre pe care nu avem voie să le ignorăm. Pentru că, dincolo de statistici, aceste cifre reprezintă realitatea de fiecare zi a românilor.



Este a 12-a lună în care românii cumpără mai puțin. În iulie, față de aceeași lună a anului trecut, oamenii au redus cumpărăturile de alimente (-5,4%), dar și pe cele de produse nealimentare (-6,4%) și carburanți (-7%)”, a scris Claudiu Manda, pe contul său de Facebook.

În continuare, secretarul general al PSD a evidențiat care sunt prioritățile PNL și USR.

Claudiu Manda, despre USR și PNL: ”Sunt atât de preocupați de ce pot câștiga ei”

”PNL și USR ne-au arătat deja care le sunt prioritățile: funcțiile pe care le-au pierdut, voturile pe care le numără și calculele din care speră să câștige politic. Sunt atât de preocupați de ce pot câștiga ei, încât nu mai văd ce pierde România. Sau, și mai grav, văd și nu le pasă.



Numai că pentru români miza nu este cine ajunge la 233 de voturi. Miza este să poată munci, să poată construi și să aibă din nou încredere că efortul lor duce țara înainte, nu înapoi.

PNL și USR pot continua să numere voturile. După patru luni, poate ar fi timpul să numere și soluțiile pe care le-au oferit României. Doar că n-ar avea ce număra”, a scris secretarul general al PSD, Claudiu Manda, pe contul său de Facebook, unde a postat și o poză cu cifrele.

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Sursa captură Facebook - Claudiu Manda

Măsurile economice ale lui Bolojan, cu majorări de taxe și impozite, lovitură cumplită mediul de afaceri

Măsurile economice luate de guvernul Bolojan în ultimul an, prin majorarea de taxe și impozite care au lovit cumplit mediul privat și cetățenii români.

Cele mai importante creșteri care au afectat direct populația au fost TVA-ul de 21%, accizele mai mari și impozitele locale mai mari. Investitorii și antreprenorii au fost afectați în special de creșterea impozitului pe dividende la 16%.