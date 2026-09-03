Rezoluția Renew împotriva României a picat la limită. Avertismentul lui Dan Dungaciu: Nu-i va opri nimeni

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România a scăpat, în ultimul moment, de o rezoluție critică, după ce PPE și-a schimbat poziția și nu a mai susținut demersul alături de Renew. Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, avertizează, în acest context, asupra jocurilor de putere de la Bruxelles. ”Nu-i va opri nimeni” atenționează el.

România scapă, cel puțin deocamdată, de o rezoluție critică în Parlamentul European și de riscul ca fondurile europene să intre în joc. După ce liderii PPE și Renew Europe ceruseră Comisiei Europene să analizeze sancționarea României în cazul „amendamentului Fritz”, PPE și-a schimbat astăzi poziția și nu a mai susținut rezoluția, aparent în urma unor intervenții din România. Fără voturile PPE, majoritatea necesară pentru adoptarea documentului s-a evaporat. Situația a fost semnalată în România de către europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a vorbit, pentru DCNews, despre această rezoluție împotriva României, care a picat, la limită. Se ridică întrebarea rezonabilă ”Ce s-ar fi întâmplat dacă Georgiana Teodorescu n-ar fi făcut cunoscută situația în România?”.

”În primul rând, vreau să o felicit pe colega noastră, Georgiana Teodorescu, pentru că ea a semnalat în spațiul public ce se întâmplă sau ce ar fi putut să se întâmple la Bruxelles. În al doilea rând, vreau să salut această decizie a PPE de a renunța la votul împreună cu Renew împotriva României, nu doar pentru că ar fi făcut un mare dezavantaj, de imagine, mai degrabă, României, pentru că, formal, nu s-ar fi întâmplat nimic, ci pentru că cei de la PPE și-ar fi făcut un mare deserviciu.

Jocurile de putere de la Bruxelles

Amendamentul Fritz și reacția isterică a Bruxelles-ului la acesta developează jocurile de putere care se petrec la Bruxelles și relația dintre centru și periferie, când vorbim despre UE și România. Este hârtia de turnesol a acestei relații, bazată, din perspectiva unora de la Bruxelles, pe subordonare. Lucrul acesta ar fi fost un semnal extrem de prost pentru populația României și extrem de prost pentru percepția în România, a UE, a Parlamentului European și a politicii de la Bruxelles.

Deci faptul că s-a oprit în ultimul moment, e inclusiv bine pentru ei, pentru imaginea Europei și imaginea Bruxelles-ului. Oricum sună prost. S-au oprit în buza unui asemenea vot. Semnalul transmis în România este extrem de negativ în ceea ce privește modul în care funcționează puterea la Bruxelles și, mai ales a oricărui proiect de federalizare care vine de la Bruxelles” a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, într-o primă reacție pentru DCNews.

”Nu-i va mai opri nimeni”

Liderul politic a mai semnalat: ”Dacă oamenii aceștia se comportă așa pentru un primar dintr-o periferie a României - orașul Timișoara, cu tot respectul, este departe de București, departe de Bruxelles - vă imaginați cum se vor comporta dacă se va construi o federație, un Guvern centralizat la Bruxelles: nu-i va mai opri nimeni. Deci e bine că s-a oprit, e rău că s-a ajuns până aici și oricum, trebuie să contabilizeze și românii, și să înțeleagă și Bruxelles-ul că, în bătălia pentru federalizare, această mișcare PPE - Renew, este o mare înfrângere pentru promotorii federalizării, pe care nu doar românii au resimțit-o și au perceput-o, ci, cu siguranță, o vor percepe și alte popoare europene”.

Avertisment despre viitoarea Europă

”De aici, greșeala fundamentală pe care Președinția României, Guvernul României, MAE o fac atunci când cedează dreptul de veto pentru România în Consiliul European. Europa, așa cum arată astăzi și cum doresc unii de la Bruxelles să arate, riscă să fie o Europă dominantă, opresivă, care să-și impună controlul de fiecare dată. Pentru asta, trebuie să-ți păstrezi instrumentele de suveranitate, de protecție ale democrației naționale și libertățile cetățenilor tăi. E o greșeală, în actualul context, să renunți la ideea de veto, să intri în proiectul federalizării europene, pentru că UE riscă să fie mult mai opresivă și mai dominantă decât poate gândesc, în acest moment, promotorii federalizării. Preventiv și democratic, România să-și mențină instrumentele de securizare și securitizare a democrației românești și, în al doilea rând, să nu intre în proiecte de centralism european, care vor ajunge să sugereze că UE, din păcate, riscă să semene tot mai mult cu Federația Rusă. Pe primul loc, pentru politicienii români, trebuie să fie democrația și libertatea cetățenilor români. Prin gesturi precum cel al posibilei coaliții Renew - PPE în Parlamentul European, nu sunt apărate nici interesele românilor, nici libertatea, nici democrația” conchide Dan Dungaciu.