Nicușor Dan, întâlnire cu o delegație a Congresului SUA, la Baza „Mihail Kogălniceanu”. Șeful statului a mâncat cu soldații americani - Galerie FOTO

Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a avut întâlnire cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers (R-Alabama) și Eric Sorensen (D-Illinois), la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Duminică, 30 august, președintele României, Nicușor Dan s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a SUA, și Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților a SUA. Potrivit Administrației Prezidențiale, evenimentul a avut loc la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Delegația Congresului Statelor Unite ale Americii se află în România în perioada 28–31 august 2026, iar vizita cuprinde întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai autorităților române și activități dedicate consolidării cooperării în domeniul securității și apărării.

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Ce a discutat Nicușor Dan cu delegația Congresului SUA condusă de Mike Rogers

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe pagina sa de X, că a fost o plăcere pentru el să se întâlnească cu Mike Rogers și a precizat pe ce subiecte s-au axat discuțiile cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii.

"A fost o plăcere să-i întâlnesc pe congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și pe congresmanul Eric Sorensen, membru al Comisiei, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) - centrul prezenței militare americane în România și o expresie tangibilă a cooperării noastre în domeniul apărării și securității.

Discuțiile noastre au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida în continuare descurajarea și reziliența colectivă. România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare - asumându-și angajamentele și respectându-le.

De asemenea, am analizat o gamă largă de priorități din cadrul vibrantului nostru Parteneriat Strategic, reafirmând angajamentul nostru comun de a promova cooperarea în economie, industria de apărare, energie, infrastructură, minerale critice și tehnologii emergente.

Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare a SUA în România este o prioritate - pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru unitatea Alianței Transatlantice", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

It was a pleasure to meet Congressman @RepMikeRogersAL, Chairman of the House Armed Services Committee, and Congressman Eric Sorensen, member of the Committee, at Mihail Kogălniceanu Air Base (MK) — the hub of the US military presence in Romania and a tangible expression of our… pic.twitter.com/7BFc5zqEnY — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 30, 2026

Şeful statului a mâncat la popotă şi s-a fotografiat cu soldaţii americani

Potrivit fotografiilor publicate de Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan a mâncat împreună cu soldații americani de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Sursa fotografiilor: Administrația Prezidențială

MApN: Radu Miruță, a făcut parte din delegația condusă de președintele Nicușor Dan

Potrivit unui comunicat emis de Ministrul Apărării Naționale (MApN), Radu Miruță a făcut parte din delegația condusă de președintele României, Nicușor Dan, care s-a întâlnit duminică, 30 august, în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu delegația Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate.

"Dialogul a vizat analiza situației de securitate din regiune, relațiile de cooperare în domeniul apărării şi modalitățile de extindere a acestora, investițiile şi modernizarea capabilităților militare, respectiv progresele înregistrate în urma Summitului de la Ankara.

Oficialii români și americani au avut, de asemenea, discuții cu militarii SUA dislocați în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și au vizitat infrastructura aflată în proces de dezvoltare, fiind evidențiat rolul bazei ca nod strategic important pentru Statele Unite și NATO în regiunea Mării Negre.

În marja vizitei delegației Congresului SUA în România, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, însoțit de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, de locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoș Iacob, și de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, au prezentat membrilor delegației și Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea.

Vizita a oferit prilejul prezentării activităților desfășurate în bază, cu accent pe procesul de pregătire a piloților români și ucraineni pentru operarea aeronavelor F-16, precum și pe contribuția infrastructurii și capabilităților dezvoltate aici la consolidarea apărării aeriene a României și a Flancului Estic.

În dialogul cu membrii delegației americane, ministrul Radu Miruță a reiterat angajamentul României de a rămâne un aliat pe deplin implicat în eforturile de consolidare a apărării colective, în strânsă coordonare cu Statele Unite", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Radu Miruță: Prezența americană rămâne o componentă esențiala a posturii aliate de descurajare și apărare

"Securitatea României se construiește printr-o acțiune complementară – pe de o parte, prin implicarea noastră activă la nivel european, iar pe de altă parte, prin relația pe care o avem cu Statele Unite în domeniul apărării. Cele două direcții nu se exclud, ci se susțin reciproc, iar prezența americană rămâne o componentă esențiala a posturii aliate de descurajare și apărare", a declarat Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării.

Potrivit MApN, delegația americană a apreciat eforturile României și angajamentul constant în actualul context de securitate, inclusiv sprijinul acordat forțelor americane și contribuția țării noastre la susținerea Ucrainei.