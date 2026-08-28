Șansa agriculturii românești după Acordul Mercosur. Daniel Constantin, ARICE: Poate fi o supapă pentru România și pentru Europa

Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE). Foto: Crișan Andreescu

Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), a vorbit, vineri, 28 august 2026, la interviurile DC News, despre importanta Acordului Mercosu pentru România.

Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), a fost invitat, vineri, 28 august 2026, la interviurile DC News. Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, șeful ARICE a vorbit inclusiv despre Acordul Mercosur, despre care a spus că a fost prezentat în mod nejustificat drept "o sperietoare".

Reamintim că Acordul dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) a intrat în vigoare la începutul lunii mai și a fost criticat de agricultorii români, dar și de către unii politicieni.

"Agricultura românească mai are vreo șansă după semnarea Acordului Mercosur?", l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE).

Daniel Constantin: Nu cred că Acordul Mercosur trebuie privit ca o sperietoare

"Da, cu siguranță", a răspuns Daniel Constantin, apoi a continuat: "Eu am văzut dezbaterea din spațiul public și sunt opinii diferite. Din punctul meu de vedere, dacă ne facem treaba instituțional, cu toate instituțiile pe care România le are și care s-au dovedit a fi eficiente, aici mă refer la sanitar veterinar (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor n.r.), la fitosanitar (Autoritatea Națională Fitosanitară n.r.), eu cred că nu va fi niciun fel de problemă. Sigur că există temerea că va veni contingentul mai mult pe piața românească decât din altă parte, dar cred că depinde de noi. Nu cred că acel acord trebuie privit ca o sperietoare, nici măcar pentru sectorul agro-alimentar. Eu cred că trebuie privit în ansamblu, la nivel european și la nivel național pentru țara noastră. E o chestiune care depinde de noi. Dacă suntem suficient de inteligenți și agresivi putem să exportăm pe piața respectivă".

Apoi, Daniel Constantin a venit și cu un exemplu de produse pe care România le poate exporta în țările Mercosur: componentele pentru mașini, dar Bogdan Chirieac l-a contestat, amintind că piața chineză începe să acapareze piața europeană în acest domeniu. Președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) i-a răspuns, spunând că România trebuie să prevină asta, și insistând asupra faptului că piața Mercosur "poate fi o supapă" atât pentru Europa, cât și pentru țara noastră.

"Vă dau și un exemplu: industria prelucrătoare de automotive. Mă refer la mașini și componente, 47% din exportul României vine din această zonă", a spus acesta.

"Știți care e problema: Când se oprește producția asta în Europa că au intrat chinezii, s-a prăbușit și România", a spus Bogdan Chirieac.

Daniel Constantin, după avertismentul lui Chirieac: Trebuie să ne preocupăm să nu se întâmple lucrul acesta

"Sunt de acord cu dumneavoastră, tocmai din acest motiv cred că trebuie să ne preocupăm să nu se întâmple lucrul acesta. Piața Mercosur poate fi o supapă atât pentru Europa, cât și pentru România, astfel încât aceste industrii să meargă mai departe. Am vrut să dau doar un exemplu. Cred că trebuie să ne uităm mai bine și repet, depinde de noi și nu mai putem spune că e o chestiune pe care a făcut-o Bruxelles-ul. Lucrul acesta nu cred că mai funcționează nici la populație. Bruxelles înseamnă și România. Cuvântul României a fost ascultat acolo și se ascultă dacă el este spus cu argumente și dacă este spus apăsat", a spus apoi Daniel Constantin.

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"Politicienii când vor să ia o măsură nepopulară spun că ne-a cerut Bruxelles-ul și atunci există multă ostilitate din partea românilor față de Bruxelles, deși Bruxelles-ul nu are nicio vină în chestiunea asta. E de la noi de aici", a punctat Bogdan Chirieac.

"Din punctul meu de vedere, vă spun ca om care a avut primul loc de muncă în Ministerul Agriculturii consilier de integrare europeană, știu foarte bine ce înseamnă, am participat la negocierea Capitolului 7 Agricultură, după aceea am implementat instituții care s-au creat ca efect al aderării la Uniunea Europeană, cred că această abordare publică pe care au avut-o politicienii de-a lungul timpului: "Domnule, nu putem să facem asta că nu ne lasă Bruxelles-ul", creând ideea că Bruxelles-ul dictează României, ne-a adus în această situație în care avem abordări anti-europene, anormale din punctul meu de vedere, sau partide care câștigă puncte prin solicitarea de a ne îndepărta de decizia la nivel european", a completat Daniel Constantin.

Ulterior, revenind la subiectul Mercosur, Daniel Constantin a insistat că acesta este foarte important pentru Europa și implicit pentru România.

"Acolo dacă avem argumente putem să ne impunem. Acordul Mercosur este unul extrem de important pentru Europa și poate fi important pentru România dacă știm să valorificăm piața respectivă", a mai spus Daniel Constantin.