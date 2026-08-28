Claudiu Năsui, învestit ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova/ VIDEO

Claudiu Năsui depunând jurământul pentru învestire în funcția de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova. Sursa foto: Captură video Vasile Tofan, Facebook

Claudiu Năsui, fost deputat USR și fost ministru al Economiei în România, a depus, vineri, jurământul de învestire în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova.

Fostul deputat USR, Clăudiu Năsui, a depus, vineri, jurământul de învestire în funcţia de ministrul al Dezvoltării Economice şi Digitalizării în Guvernul din Republica Moldova, într-o ceremonie desfăşurată la sediul Preşedinţiei Republicii Moldova, în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a prim-ministrului Vasile Tofan, potrivit Moldpres.

Tot astăzi, a fost învestit în funcție și ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu.

Vasile Tofan, premierul Moldovei: „Avem nevoie de o economie care creşte mai repede”

Prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că Osmochescu şi Năsui preiau mandate dificile şi a dat asigurări că executivul îi va susţine în reformele pe care şi le propun „pentru o economie mai puternică şi un stat care funcţionează mai bine pentru oameni”.

„Primul cuvânt este economia. Numirea lui Claudiu Năsui la Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi a lui Eugeniu Osmochescu la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare reflectă această prioritate. Avem nevoie de o economie care creşte mai repede, avem nevoie de mai multe investiţii, de companii care pot concura şi exporta şi de schimbări curajoase acolo unde lucrurile pot funcţiona mai bine. (...) La agricultură avem nevoie de aceeaşi abordare, orientată spre rezultate. Resursele noastre sunt limitate, iar fiecare leu de subvenţie trebuie să producă un impact cât mai mare pentru agricultori şi pentru economia ţării”, a declarat Tofan.

Moldpres amintește că Năsui, economist şi politician român, are 41 de ani. A fost deputat din partea USR şi ministru al Economiei în România între 2020 şi 2021. La 25 august, preşedinta Maia Sandu i-a acordat cetăţenia Republicii Moldova.

Eugeniu Osmochescu are peste 25 de ani de experienţă în elaborarea şi implementarea politicilor publice şi a strategiilor de dezvoltare economică. Este un specialist recunoscut la nivel internaţional în domeniile dezvoltării durabile, atragerii investiţiilor şi reformei de reglementare.

Osmochescu a deţinut funcţia de viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice şi digitalizării între 2025 şi 2026, potrivit Agerpres.

Reacția Rusiei la numirea lui Năsui în Guvernul Republicii Moldova

Rusia a reacționat la propunerea Chișinăului ca un politician român să preia portofoliul Economiei, acuzând Republica Moldova că „predă țara” Bucureștiului. În cadrul unui briefing, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat, cu privire la această numire, că autoritățile de la Chișinău „predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului”. Maria Zarahova a mai acuzat că forțele pro-occidentale din Republica Moldova și-ar fi recunoscut „incompetența” prin numirea lui Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Aceasta s-a referit și la acordarea cetățeniei Republicii Moldova lui Claudiu Năsui, spunând: „În plus, decretul care i-a acordat cetățenia moldovenească a fost semnat de Sandu, credeți sau nu, chiar în aceeași zi. A fost doar o formalitate, desigur, pentru a minimiza numărul de plângeri”, a mai declarat Maria Zaharova.