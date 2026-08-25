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Vasile Blaga, apariție surpriză la o dezbatere din Senat: „Cine e în pielea goală acolo?“/ „E la Techirghiol” / video viral

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 25 Aug 2026
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vasile balga in parlament
Foto: Agerpres

Un moment stânjenitor a avut loc în comisiile Senatului, unde senatorul PNL Vasile Blaga a intervenit online într-o dezbatere aprinsă direct de pe plajă. Parlamentarul a uitat camera telefonului pornită pentru câteva secunde, provocând hohote de râs și replici ironice din partea colegilor din sală.

Vasile Blaga, senator PNL, a participat marți la o dezbatere din comisiile Senatului. Parlamentarul a intrat la dezbatere prin videoconferință și a pornit din greșeală și camera telefonului, moment în care colegii l-au văzut că era la plajă.

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În Senat, membrii Comisiei de administrație și cei ai Comisiei de ape, păduri și fondul cinegetic s-au reunit pentru a dezbate cererea de reexaminare a președintelui Nicușor Dan privind legea prin care s-au stabilit noile cote de împușcare a urșilor. Deși majoritatea membrilor au fost prezenți fizic, au fost și persoane care au intrat la dezbatere prin videoconferință.

La un moment dat a început o dispută între senatoarea PACE Nadia Cerva și președintele de ședință din partea AUR, Vasile Potecă. Cerva l-a acuzat pe Potecă de faptul că nu-i supune amendamentele la vot.

„Puteați să-mi spuneți de ieri: În această comisie nu se dezbat amendamente, la revedere! Că nu vrea președintele, nu mai contează regulamentul. Dumneavoastră luați oamenii peste picior. Nu-i lăsați să argumenteze pe amendamente”, spunea Cerva.

Imediat după mențiunea senatoarei, Vasile Blaga a intervenit și a acuzat-o pe aceasta că nu respectă regulamentul.

„Doamna Cerva, dumneavoastră ne luați peste picior de două zile. N-aveți voie să depuneți amendament, avem doar cererea de reexaminare. Și știți asta, dar ne bateți la cap de două zile”, a spus senatorul liberal citat de Știripesurse.

Doar că, atunci când membrii comisiei au întors privirea către ecranul unde erau proiectate intervențiile online, l-au văzut pe Vasile Blaga la plajă, cu o pereche albastră de pantaloni scurți. Senatorul a oprit camera după câteva secunde, dar nu a mai reușit să oprească replicile siropoase din Senat.

„Nici nu știu cu cine vorbesc. Cine e în pielea goală acolo? E cineva în pielea goală?”, a întrebat Nadia Cerva.

Ceilalți membri ai Comisiei i-au atras apoi atenția că este vorba de Vasile Blaga.

„Domnul Blaga, închideți camera!”, a spus cineva din sală, în timp ce alte persoane au început să chicotească.

„E la Techirghiol”, a mai spus un parlamentar prezent la dezbatere.

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vasile blaga
pnl
senatul romaniei
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Comentarii (2)

Constantin   •   25 August 2026   •   18:02

Acest impostor din epoca basista nu știu ce mai caută să vorbească ca doar știe poporul cu cine a avut de-a face un parvenit și nimic mai mult!!!hahahah!!!!

Cristi   •   25 August 2026   •   17:50

Acest Blaga, vopsit din bãsist loial în pdl-ist fruntaș, e dus cu pluta și încă mai vrea să sugă din banii publici. Cît s-o putea.. Cît ține....el suge. Bine.... atunci să sugă!

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