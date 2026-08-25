România s-a zguduit în zori. Cutremur de 4,5, resimțit și în București

Conform datelor Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), un cutremur cu magnitudinea de 4,5 s-a produs în această dimineață, la ora 4:56, la o adâncime de 140 de kilometri.

Seismul a fost resimțit inclusiv în București, fără să fie raportate pagube.

Cutremurul din 25 august 2026 a avut loc în zona seismică Vrancea–Buzău. Potrivit INFP, epicentrul a fost localizat la 55 de kilometri sud de Focșani, 56 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 67 de kilometri sud de Buzău, 67 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cutremur în România

În luna august, pe teritoriul României au fost înregistrate 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 4,3, potrivit datelor INFP. Mișcările seismice s-au produs în principal în zonele cunoscute pentru o astfel de activitate.

Pe 19 august, alte două cutremure, cu magnitudinile de 3,3 și 2,9, s-au produs în județele Vrancea și Buzău. Acestea au fost ultimele seisme înregistrate înaintea celui produs în această dimineață.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut tot magnitudinea de 4,5 și s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea.