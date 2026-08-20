Proiectul Legii Salarizării discutat la Cotroceni. Bogdan Hossu: E mai prost decât toate formele anterioare / Pîslaru: Fără compromis!

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Sindicaliștii sunt nemulțumiți de varianta finală a proiectului Legii Salarizării, discutată joi la Cotroceni. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că a urmărit "trei principii esențiale, fără compromis".

Liderii partidelor din fosta Coaliţie au primit joi, 20 august, după discuțiile de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, forma finală a proiectului Legii Salarizării, în care valoarea punctului de referință scade de la 4.100 de lei la 4.000 de lei. Aceasta nu este însă singura schimbare. Cele mai multe modificări apar pentru cercetare, sănătate, cultură, diplomație și administrație publică. Vezi mai multe detalii AICI.

VEZI ȘI: Ultima șansă pentru Legea Salarizării, ca să nu pierdem 770 de milioane de euro din PNRR. Bogdan Chirieac: E de neconceput în România

În urma negocierilor de astăzi de la Palatul Cotroceni nu s-a ajuns la niciun acord. Proiectul Legii Salarizării nu este asumat încă de niciun partid, iar deocamdată liderii fostei Coaliții de guvernare au primit doar un draft pe care acum trebuie să îl analizeze. În weekend ar fi programate mai multe runde de discuții tehnice, iar la începutul săptămânii viitoare, liderii partidelor din fosta Coaliție ar urma să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan pentru a vedea dacă există consens politic asupra formei finale a legii.

Legea Salarizării ar trebui adoptată până la finalul lunii august pentru a îndeplini jalonul din PNRR în valoare de 770 de milioane de euro, dar șansele ca asta să se întâmple respectând termenul sunt tot mai mici, mai ales că sindicaliștii reclamă că noua formă a proiectului este "mai proastă" decât cea anterioară. Liderul Sindicatului Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a criticat dur modificările aduse proiectului.

Liderul Sindicatului Cartel Alfa: Practic, noua formă e mai proastă decât toate formele anterioare

"Practic, noua formă e mai proastă decât toate formele anterioare, în sensul în care nu numai că valoarea de referință scade, e problema că pentru multe familii ocupaționale și profesii, coeficienții scad. Adică, pe lângă coeficienții de referință, scad și coeficienții. Al doilea aspect este instabilitatea valorii de referință, care, conform articolelor din capitolul tranzitoriu arată că valoarea de referință poate scădea și mai mult din cauza condițiilor. Să nu uităm că legea trebuie să reziste minimum patru ani de zile, asupra ei nu se va putea umbla, nici la coeficienți. Iar parametrul, singurul care rămâne volatil, să spunem așa, condiționat de anumite situații conjuncturale, precum productivitatea, inflația, gradul de colectare, rămâne numai valoarea de referință. Tocmai asupra valorii de referință mecanismele prevăzute în actualul proiect de lege arată o dependență și mai mare, cu consecințe de scădere a tuturor salariilor din sectorul bugetar.

Este evident că timpul fiind foarte scurt la ora actuală este greu de făcut toate evaluările și implicațiile respective. Ceea ce putem constata însă față de actuala lege în funcție e că coeficienții care sunt astăzi în diferitele anexe nu corespund și sunt anumite funcții importante asupra cărora coeficienții scad. De exemplu, Agenția Salvați Vieți Omenești pe Mare are o retrogradare substanțială a coeficienților de ierarhizare la care se adaugă valoarea de referință mai scăzută cu 100 de lei", a declarat liderul Sindicatului Cartel Alfa, Bogdan Hossu, la Antena 3 CNN.

"Guvernul putea rezolva problema resursei financiare simplu: prin dezvoltarea economică"

Mai mult, Bogdan Hossu reclamă faptul că scăderea valorii de referință în noua formă a proiectului Legii Salarizării ar fi de fapt soluția "ad-hoc" a Ministerului Muncii pentru a acoperi diferența de la 8 miliarde de lei, suma aprobată de Comisia Europeană, la 12 miliarde, anvelopa salarială dorită de Guvern.

"Se pare că scăderea valorii de referință este forma găsită ad-hoc de inițiatori de a completa de la 8 miliarde la 12 miliarde. Scăderea de 2,5% acoperă suma de bani pe care nu aveau posibilitatea să o găsească. (...) Guvernul putea rezolva problema resursei financiare simplu: prin dezvoltarea economică. Dacă ar fi rezolvat crizele cu care ne confruntăm, energie, gaz, combustibil, am fi avut banii pentru anvelopă", a mai spus Hossu.

Dragoș Pîslaru: Am urmărit trei principii esențiale, fără compromis

Reamintim că ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, le-a transmis astăzi sindicaliștilor, într-o conferință de presă susținută după negocierile de la Cotroceni, că "nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma" și că din perspectiva Comisiei Europene și a Ministerului de Finanțe, riscul retrogradării ratingului României este mult mai mare decât miza îndeplinirii jalonului din PNRR în valoare de 770 de milioane de euro, care depinde de adoptarea Legii Salarizării. Vezi mai mult AICI.

Tot Pîslaru spunea în cursul zilei că noul proiect al Legii Salarizării nu prevede diminuarea veniturilor salariale.

"Astăzi am prezentat partidelor politice, la Palatul Cotroceni, forma tehnică finalizată a Legii salarizării unitare, rezultat al negocierilor, consultărilor și ajustărilor. Am urmărit trei principii esențiale, fără compromis: sustenabilitate bugetar-fiscală, echitate reală între toate categoriile de personal bugetar — bazată pe o evaluare tehnică independentă realizată împreună cu Banca Mondială și un mecanism clar de control, care să prevină derapajele din trecut.

Am ascultat și discutat cu sindicatele din toate domeniile implicate și fiecare element tehnic aflat pe masă astăzi este fundamentat. Adoptarea legii până la 31 august înseamnă păstrarea a aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR, esențiali pentru investițiile României.

Rolul Ministerului Muncii în tot acest proces, respectiv de a asigura secretariatul tehnic, a fost îndeplinit.

Am pus pe masă tot ce era necesar pentru o decizie informată. Răspunderea deciziei finale revine acum partidelor politice și Parlamentului", a scris Pîslaru, joi seara, pe Facebook.