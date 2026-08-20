Legea salarizării. Dragoș Pîslaru dă asigurări că niciun venit nu o să scadă: Vă spun ceva în premieră

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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, transmite un mesaj despre veniturile bugetarilor. Potrivit acestuia, proiectul păstrează mecanismele care protejează veniturile existente, iar nicio persoană nu ar urma să primească un salariu mai mic.

Ministrul interimar al Muncii susține că proiectul aflat în lucru nu prevede diminuarea veniturilor salariale. El spune că mecanismul de protecție a sumelor deja câștigate rămâne în proiect și că această regulă se aplică tuturor salariilor.

„Toate salariile au acest sistem existent de protecție de sume traictorie, niciun venit salarial nu va scade. Asta este un lucru pe care vi-l pot reconfirma și pe această variantă de ultim proiect pe care o transmitem. Este foarte important de înțeles că în continuare peste două treimi din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri nu extraordinare, și nimeni nu va avea pierdere de venit salarial”, a declarat Dragoș Pîslaru la Digi24.

În spațiul public au apărut reacții legate de parametrii propuși pentru salariile din Justiție, iar discuția a ajuns la raportul dintre veniturile judecătorilor, procurorilor și ale celor care ocupă funcții de conducere. Dragoș Pîslaru spune că problema a fost deja discutată cu Ministerul Justiției și că forma proiectului a fost modificată pentru a respecta echilibrul dintre puterile statului.

„Ultimul lucru pe care vreau să-l precizez, în premieră, am văzut reacția din sistemul de Justiție cu privire la anumite parametrizări legate de salariile dumnealor, deja din urmă cu două-trei săptămâni, ca urmarea a consultărilor cu Ministerul Justiției, toate aceste salarizări pentru zona de conducere a sistemului de Justiție, CSM, Parchet, Înalta Curte, au fost reglate în mod evident ca să respecte principiul egalităților puterilor în stat. Deci, această problemă este rezolvată deja și știau probabil de la Ministerul Justiției că o rezolvasem, dar am apreciat faptul că s-a mai creat o polemică în zona de media”, a spus ministrul.

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Procurorii CSM cer același tratament salarial pentru judecători și procurori

Secția pentru procurori a CSM a ridicat ieri o problemă: diferențele dintre salariile judecătorilor și cele ale procurorilor. Secția pentru procurori consideră că o lege nouă a salarizării trebuie să evite orice diferență pe care nu o justifică natura profesiei. Procurorii susțin că cele două categorii au reguli similare în ceea ce privește accesul în profesie, promovarea și incompatibilitățile.

Poziția vine înaintea unei consultări programate la Palatul Cotroceni, unde urma să fie discutat proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Secția pentru procurori a CSM a transmis că a luat act de întâlnirea programată cu liderii politici și a cerut ca sistemul de salarizare să țină cont de rolul Justiției într-un stat democratic.

Procurorii CSM consideră că o diferență salarială între cele două categorii poate crea o ierarhie care nu are o justificare în statutul profesiei.

„Secția consideră nejustificată orice discriminare între nivelul salarizării judecătorilor și al procurorilor, având în vedere condițiile identice de admitere în profesie și promovare în carieră, precum și regimul comun de interdicții și incompatibilități, orice altă abordare conducând la crearea unei ierarhii artificiale în interiorul corpului magistraților”, transmite Secția pentru procurori.

O altă problemă ridicată de procurori privește modul în care se discută proiectul de lege. Secția pentru procurori susține că modificarea unui sistem de salarizare care afectează mii de angajați trebuie să includă discuții cu toate categoriile profesionale vizate. În cazul sistemului judiciar, procurorii spun că această consultare nu a avut loc în forma pe care o consideră necesară.

„Secția reafirmă nevoia ca orice lege de salarizare să respecte rolul și locul justiției într-o societate democratică, reflectate într-o poziție de echilibru față de celelalte puteri ale statului, în condițiile în care formula de coeficienți de salarizare vehiculată în spațiul public se îndepărtează în mod flagrant de la acest echilibru necesar”, se arată în poziția transmisă de Secția pentru procurori.

Procurorii cer, de asemenea, consultarea efectivă a Consiliului Superior al Magistraturii, pe care îl consideră instituția reprezentativă pentru sistemul judiciar.

„O reconfigurare a sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice trebuie să se realizeze cu consultarea efectivă a tuturor categoriilor vizate, ceea ce nu s-a întâmplat până la acest moment”, susține Secția pentru procurori.

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