Ministru propus în Guvernul Mureșan: Nu cred că va fi învestit

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Un ministru propus în Guvernul Mureșan nu crede în șansele învestirii acestui Executiv. Consideră că refacerea coaliției de guvernare este varianta câștigătoare.

Cseke Attila, propus de UDMR pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, nu crede în șansele ca Guvernul Mureșan să treacă de votul Parlamentului.

Miercuri, la ora 13:00, Siegfried Mureșan va ajunge în fața plenului reunit, pentru votul de învestitură al Guvernului. Luni, la Televiziunea Română, premierul desemnat declara că are spre 200 de voturi, față de 170, cât declara inițial, din voturile PNL, USR și UDMR. Are nevoie, însă, de 233, iar discuțiile cu PSD n-au avansat.

”Dacă vorbiţi de Guvernul despre al cărui program de guvernare vorbim, eu cred că nu va fi învestit” le-a spus Cseke Attila jurnaliștilor, după audierea în comisiile parlamentare de specialitate.

”Refacerea coaliției, varianta cea mai bună”

Întrebat dacă există posibilitatea unui Guvern PSD - UDMR, el a răspuns, conform Agerpres: ”După votul de mâine, dacă votul de mâine va reflecta ceea ce grupurile parlamentare au spus până acum, ceea ce prefigurează că acest Guvern nu poate fi învestit, sigur, domnul preşedinte Dan are această prerogativă constituţională de a nominaliza un nou premier desemnat. Şi se va discuta pe acea nominalizare. Noi susţinem în continuare ceea ce am susţinut din mai, anul acesta, şi anume că varianta cea mai bună este aceea de refacere a coaliţiei între cele patru partide care au fost în coaliţie până în sfârşitul lui aprilie”. Totuși, afirmă că ”nu este fezabilă pentru noi astăzi” varianta unui Guvern PSD - UDMR.

Conform unor surse politice, președintele țării, Nicușor Dan, nu ar merge pe varianta alegerilor anticipate, ci va desemna premieri până când unul va obține majoritatea parlamentară.

Lista completă a miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan

Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)

Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)

Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)

Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)

Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)

Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)