Internship 2026, la Consiliul Județean Dâmbovița

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Cei 9 tineri admiși au semnat contractele pentru a intra în program la Consiliul Județean Dâmbovița, a anunțat președintele PSD, Corneliu Ștefan.

"De la 1 octombrie, timp de 3 luni, vor face parte din echipa Consiliului Județean Dâmbovița și vor descoperi administrația publică așa cum este ea în fiecare zi: prin oameni, proiecte și muncă.

Implicarea tinerilor este importantă. Vin cu idei și cu dorința de a face lucrurile bine, iar noi le oferim un început bun în carieră, profesioniști care să îi îndrume și o experiență care îi va ajuta să se pregătească pentru viitor.

Mult succes tuturor! Bine ați venit în echipa Consiliului Județean Dâmbovița", a transmis Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ.