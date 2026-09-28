Bogdan Ivan vrea să demonteze „propaganda #rezist” privind exportul de energie. Ce face România cu gazele naturale din Neptun Deep / video

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Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a demontat propaganda #rezist în privința exportului de gaze naturale din Neptun Deep, în detrimentul nevoilor cetățenilor României.

Fostul ministru al Energiei a fost invitat la DC News, unde a vorbit despre importanța Coridorului Vertical pentru poziția geostrategică a României. Bogdan Ivan a demontat propaganda #rezist, care militează pentru exportul gazelor naturale extrase de Romgaz din Neptun Deep, în detrimentul industriei energetice naționale și cetățenilor români.

„Ce trebuie făcut ca să se materializeze proiectul Coridorului Vertical?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Trebuie făcuți interconectorii de gaze naturale, pornind din Grecia, prin Bulgaria și România către vecinii noștri. În ultimii 10 ani, compania Transgaz, condusă de Ion Stelian, a văzut în viitor faptul că dependența de gaze din Federația Rusă este una foarte mare în regiunea noastră, iar Moscova a folosit ca pârghie de șantaj gazele pentru statele din Europa Centrală și de Est, fapt ce reprezintă un risc geostrategic pe termen lung, motiv pentru care ai nevoie de alternative.

România a avut inteligența să exploateze gaze și din Marea Neagră, dar nu este suficient. Eu, cât voi fi în slujba Statului Român, nu voi accepta să ne spună cineva că gazele extrase din subsolul României să fie vândute la vecinii noștri, iar românii s-or descurca cumva. Dreptul primordial al nostru e să ne asigurăm că ceea ce sustragem din subsolul României satisface industria românească.

Spuneau unii deontologi, care habar nu au de piața energiei și a gazelor, după ce au primit niște teme din partea presei #rezist, că România are deja prea mult gaz. Niciodată nu e prea mult. În această toamnă, datorită unor investiții de 1,2 miliarde la Mintia, începe să se injecteze energie. E cea mai mare centrală electrică pe gaz din centrul și estul Europei. La Mintia se consumă 2 miliarde de metri cubi de gaz pe an, iar la Azomureș 1,5 miliarde. Deci, din 4 miliarde de metri cubi pe care îi produce Romgaz din Neptun Deep, majoritatea se duce acolo“, a spus Bogdan Ivan, adăugând că cei 4 miliarde de metri ai OMV sunt exportați către țările cu care compania a încheiat contracte, precum Republica Moldova sau Germania.

Zăcământul Neptun Deep poate fi exploatat aproximativ 12 ani

Potrivit fostului ministru, este deosebit de important ca România să își dezvolte industria energetică, deoarece zăcământul Neptun Deep nu va fi veșnic, iar după aproximativ 12 ani, țara noastră va avea în continuare nevoie de gaze naturale.

„Iar producția de circa 10 miliarde metri cubi de gaz a României merge la consumul intern“, a completat Bogdan Chirieac.

„Așa este. Noi acoperim aproximativ 85% din consumul intern cu ceea ce producem pe teritoriul țării noastre. În anumite perioade de vârf, există și zone de import, care compensează până la 100% importul României“, a precizat fostul ministru.

„Deci nu o să fie abundență de gaze nici în momentul în care se dă în funcțiune Neptun Deep?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Neptun Deep are un zăcământ de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi, ceea ce înseamnă că într-un regim de exploatare de minimum 8 miliarde, va fi activ circa 12 ani. România va avea nevoie de gaze naturale și după 2038-2039. Nu cred că vom ajunge atât de dezvoltați încât să se electrifice încălzirea pentru 8 milioane de oameni, nu văd lucrul ăsta“, a concluzionat fostul ministru al Energiei.