Abrudean la Interne, Bolojan la Senat? „Competența” din spatele propunerii liberalilor

Bolojan și Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a fost propus de liberali pentru funcţia de ministru de Interne şi vicepremier în Guvernul Mureşan.

În ipoteza în care Guvernul Mureșan ar trece (dar nu e cazul), Mircea Abrudean a fost propus la Ministerul de Interne pentru a elibera locul la șefia Senatului pentru șomerul care va fi Ilie Bolojan. Nu poate să-l lase fără o funcție. Dacă ar trece Guvernul în această situație, Ilie Bolojan și-ar pierde influența în PNL. S-a întâmplat de fiecare dată: Liderii de partid care nu mai erau și premieri își pierdeau influența în partid. Riscau să li se ia partidul și deveneau mai vulnerabili.

Atunci îi dau și lui Ilie Bolojan o funcție. Plus că, dacă începe suspendarea președintelui, șeful Senatului îi ia locul lui Nicușor Dan.

De aceea liberalii l-au propus pe Mircea Abrudean. Alt motiv nu există. N-a mai contact performanța. Cătălin Predoiu a fost cel mai de succes ministru de Interne. A rezolvat chestiunea cu Schengen, a avut deschidere cu SUA etc. Este o nedreptate că l-au propus pe Mircea Abrudean și arată că liberalii nu caută competență, ci fac jocuri politice. L-au pus doar în ideea de a-i face loc lui Ilie Bolojan. E o manevră politicianistă.

A-l pune pe listă pe Mircea Abrudean și nu pe Cătălin Predoiu e o lipsă de corectitudine față de un om competent. N-au zis ei că vor competență? Mircea Abrudean ce competență are la Ministerul de Interne? Faptul că a fost adus de Ilie Bolojan? Adică acum se dă la o parte să-i facă loc lui Bolojan, asta e competența lui Abrudean.