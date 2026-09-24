România, cu un pas mai aproape de "Junk" în timp ce șefii companiilor de stat încasează peste 50.000 de lei pe lună. Elena Cristian: Omul de rând va avea cel mai mult de suferit

Elena Cristian, analist DC Business

România se apropie de categoria "Junk", în contextul unei noi deprecieri a leului, în timp ce unii șefi ai companiilor de stat încasează peste 50.000 de lei lunar. Situația a fost analizată de Elena Cristian.

Leul a înregistrat miercuri, 23 septembrie, o nouă depreciere în raport cu moneda europeană, euro ajungând la un nivel record. Banca Națională a României a calculat un curs de 5,2788 lei pentru un euro, cu 1,41 bani peste valoarea anunțată în ședința precedentă. Noul nivel depășește recordul stabilit pe 6 mai, când moneda europeană a fost cotată la 5,2688 lei. Deprecierea leului vine într-o perioadă caracterizată de instabilitate politică și economică. Incertitudinile privind formarea unui nou guvern, prelungirea crizei politice și riscul unei retrogradări a României la categoria „Junk” contribuie la climatul de nesiguranță.

Mai mult de atât, în tot acest haos economic, Guvernul a lansat joi o platformă prin care sunt prezentate public veniturile conducerilor companiilor de stat. Conform informațiilor publicate, 33 de directori ajung să câștige lunar între 10.000 și 20.000 de euro. Datele sunt disponibile pe platforma guvernanta.gov.ro, unde pot fi consultate informații despre salariile directorilor din 121 de companii de stat. Subiectul a fost analizat de Elena Cristian, analist DC Business, în cadrul unei intervenții la România TV, în emisiunea moderată de Dragoș Bistriceanu.

"Chiar și dacă nu intrăm în junk, tot nu o să ne fie bine. Omul de rând va avea cel mai mult de suferit"

"Se vorbește foarte mult despre împărțirea portofoliilor, de fiecare ce minister să ia, fiecare unde să ajungă, dar nu se vorbește în mod real cum s-a ajuns aici, de ce suntem în această situație și cum ieșim din ea. Dincolo de toate efectele care au fost deja discutate în spațiul public, dincolo de tot ceea ce urmează să se întâmple dacă vom intra în Junk, situația este una mult mai rea decât ne imaginăm. Chiar și dacă nu intrăm în Junk, și rămânem aici, tot nu o să ne fie bine. Adevărul este că trebuie să mai urcăm, cumva, măcar o treaptă, pentru că celelalte două analize făcute de celelalte două agenții internaționale au menținut ratingul. L-au menținut cu multă bună voință, dar nu sunt semne la orizont că ne debarasăm de această stare gravă în care ne-am afundat. Dincolo de toate acestea, omul de rând va avea cel mai mult de suferit. El va plăti taxe mai mari, el va plăti rate mai mari, el va plăti facturi mai mari, el va avea prețuri mai mari la cumpărături, el va avea probleme la locul de muncă pentru că va fi în pericol să-și piardă jobul și așa mai departe. Situația nu este deloc una bună.

"Acești oameni au 2 sau 3 prezențe în Consiliile de Administrație, 'muncesc' câteva ore pe lună, și încasează între 50.000 și 100.000 de lei"

Este doar o mică parte dintre cei care ar trebui arătați opiniei publice și scoși în evidență. Mă uitam peste cifre și în acest moment, iar dintre cele 100 de persoane care au fost nominalizate astăzi pe noul site al Guvernului, 89 cumulează cel puțin două funcții, iar 33 au remunerații de peste 50.000 de lei brut pe lună. Vorbim de niște sume uriașe. Hai să ne uităm puțin și să facem o comparație, deși unii ar spune că sunt populisme. Hai să ne gândim că 1,2 milioane de pensionari din România iau pensia minimă, adică 1281 de lei. Hai să ne gândim că 85% dintre pensionari au undeva la 3.500 de lei net. Apoi, ne uităm la acești oameni care au 2 sau 3 prezențe în Consiliile de Administrație, care 'muncesc' câteva ore pe lună, cu ghilimelele de rigoare, și încasează între 50.000 și 100.000 de lei pe lună. De cât timp are nevoie un pensionar sau un angajat cu salariul minim pe economie care chiar muncește ca să strângă acești bani. Vorbim de reforma companiilor de stat de cât timp? Când a ieșit domnul Bolojan ultima oară și a spus că va face reforma, că va limita numărul de Consilii de Administrație și că nu va mai permite așa ceva? Hai să ne uităm pe cifre și să ne gândim cum se simt oamenii de acasă care se uită la noi sau care încă așteaptă ca mediul politic să le rezolve problemele", a punctat Elena Cristian.

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