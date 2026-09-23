Mirela Matichescu refuză să-l susțină pe Siegfried Mureșan: Dacă interesul României intră în contradicție cu o decizie de la Bruxelles, pe cine va apăra?

Imagine cu deputata Mirela Matichescu (PSD). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Deputatul PSD de Constanţa Mirela Matichescu anunță că nu va susține instalarea lui Siegfried Mureșan la Palatul Victoria. Ea s-a întrebat: pe cine va alege politicianul liberal atunci când cerințele de la Bruxelles vor intra în conflict cu interesele cetățenilor români.

Mirela Matichescu a vorbit într-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook despre votul pentru Siegfried Mureșan.

„Dacă mă întrebați cum o să votez guvernul Mureșan, sincer, eu am un principiu destul de simplu: când trebuie să votez un om într-o funcție important, mă uit întâi la CV-ul lui. Mă uit să văd ce a făcut omul până acum, unde a lucrat, ce a construit, pentru ce s-a bătut. Pentru că asta, până la urmă, spune foarte multe despre orice persoană, mai mult decât un discurs”, spune deputatul PSD de Constanța. „Și m-am uitat la Siegfried Mureșan. Și sincer, eu nu am reușit să găsesc pe tot parcursul lui ceva care să mă convingă că acest om, pus mâine prim-ministru al României, va putea pune România înainte de orice”.

Nimeni nu contestă avantajele pe care le-a adus drumul european. Doar că între a fi un partener respectat la masă și a te comporta ca o slugă tăcută e o distanță uriașă.

„Eu văd un om care și-a construit o carieră în zona instituțiilor europene, un lucru care este foarte bun. Nu contest experiența lui europeană. Dar am o simplă întrebare: ce se întâmplă când interesul României nu coincide sau nu va fi același cu cee ace vrea Bruxelles-ul? Pentru că eu sunt proeuropeană. România trebuie să fie parte din Uniunea Europeană și trebuie să fie un partener serios. Dar PARTENER, iar aici este diferența, pentru că nu trebuie să fim o Românie care să stea cu capul plecat, care să spună da la orice. Nu trebuie să existe o relație în care noi executăm, iar alții hotărăsc”, adaugă Mirela Matichescu.

Marile națiuni europene nu au ezitat niciodată să își apere interesele economice, producătorii locali și stabilitatea internă în fața directivelor dezavantajoase. Modelul polonez sau cel francez arată că respectul pe scena internațională se câștigă doar prin demnitate.

„România trebuie să stea la masa și să-și apere interesul exact cum o fac Germania, Polonia, Franța sau oricare alt stat care știe ce vrea. Europa trebuie să câștige din relația cu România, sigur, dar și România va trebui să câștige. Altfel, de cem ai vorbim de parteneriate? Ce fel de parteneriat mai e acesta?” se întreabă Matichescu.

Dilema: pe cine apără Siegfried Mureșan într-un conflict de interese?

Dacă viitorul prim-ministru se va afla în fața unei cerințe dezavantajoase venite de afară, loialitatea lui va merge spre cetățeanul român sau spre aparatul birocratic care l-a consacrat?

„Așa că, înainte să ni se ceară să votăm un asemenea premier în Parlament, trebuie să știm un singur lucru: dacă mâine interesul României intră în contradicție cu o decizie sau cu o poziție de la Bruxelles, Siegfried Mureșan pe cine va apăra? Pe mine asta mă interisează, pentru că eu, când votez în Parlament, votez pentru România. Pe mine una nu m-a convins și nu voi vota Siegfried Mureșan. Haideți să gândim”, conchide Mirela Matichescu.