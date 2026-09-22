Nicușor Dan ia cuvântul în Consiliul de Securitate al ONU: Președintele va prezenta impactul conflictului din Ucraina asupra României și Mării Negre

Nicușor Dan / FOTO: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan ia cuvântul miercuri în Consiliul de Securitate al ONU, la New York, într-o sesiune dedicată securității din Ucraina convocată de Franța. Șeful statului român va expune consecințele conflictului asupra teritoriului național, riscurile generate de incidentele cu drone de la graniță și impactul economic suportat de populație pe fondul blocajelor din Marea Neagră.

Nicușor Dan urcă miercuri la tribuna Consiliului de Securitate al ONU, la New York, pentru a expune vulnerabilitățile la care este expusă România din cauza conflictului armat din vecinătate. Detaliile intervenției au fost transmise marți, pe marginea Adunării Generale, de Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni al Administrației Prezidențiale.

Sesiunea la nivel înalt poartă titlul „Menținerea păcii și a securității în Ucraina” și debutează la ora 18:00 (ora României), sub patronajul Parisului, stat care asigură președinția prin rotație a Consiliului de Securitate pe durata acestei luni.

„Reuniunea este dedicată unei evaluări cuprinzătoare a situaţiei acestui conflict şi a consecinţelor asupra sistemului multilateral internaţional, asupra stabilităţi, asupra securităţii, inclusiv a securităţii alimentare globale. Este o reuniune cuprinzătoare, în care preşedintele, evident, va prezenta, din perspectiva noastră, consecinţele imediate asupra României în materie de securitate şi nu numai, dar şi asupra regiunii din care facem parte, asupra partenerilor internaţionali care sunt afectaţi de acest conflict”, a explicat consilierul de stat într-un briefing pentru jurnaliştii români, relatează agenția de presă Agerpres.

Degradarea ordinii internaționale pune sub semnul întrebării însăși capacitatea organizațiilor mondiale de a opri acțiunile ofensive.

„Sistemul multilateral, aşa cum şi secretarul general al ONU (Antonio Guterres n.e.) a precizat astăzi în intervenţia sa, este puternic afectat de această instabilitate, este afectat de recrudescenţa conflictelor. Arhitectura globală este ameninţată de această agresiune a Rusiei. Pe lângă consecinţele imediate, cred că dezbaterea va atinge şi principiile şi modul în care funcţionează ordinea globală bazată pe reguli”, a adăugat el.

Prezența Rusiei la discuții și dosarul incidentelor cu drone la frontiera României

Confruntarea diplomatică se anunță tensionată, mai ales că Rusia are statut de membru permanent în acest for decizional, cu drept de veto. Reprezentantul Administrației Prezidențiale a arătat că partea rusă va lua cu certitudine cuvântul, deși formula de reprezentare a Moscovei nu este încă fixată.

Mesajul președintelui vine în continuarea acțiunilor diplomatice recente. În contextul căderilor repetate de drone în perimetrul județului Tulcea, ministrul de externe Oana Țoiu a ridicat deja problema într-o ședință precedentă a Consiliului. Vlad Ionescu a subliniat că acest dosar rămâne o prioritate absolută pe care diplomația din România o susține constant în toate structurile multilaterale.

Intervenția șefului statului va insista asupra cadrului obligatoriu pentru încetarea ostilităților.

„Organizaţia Naţiunilor Unite este structura cea mai potrivită pentru a media, facilita şi sprijini soluţionarea acestui conflict. Avem nevoie, în primul rând, de încheierea conflictului. În al doilea rând, este important ca acesta să se încheie în conformitate cu principiile dreptului internaţional, respectiv cu respectarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Ucrainei. Modul în care se va încheia acest conflict va afecta arhitectura de securitate a întregii Europe şi, implicit, România”, a spus Vlad Ionescu.

Chiar dacă ONU nu deține pârghiile militare ale alianțelor defensive precum NATO, rolul forului mondial este important pentru protejarea intereselor economice ale cetățenilor afectați de blocajele comerciale:

„Să semnalăm problema politică şi problema afectării bunăstării vieţii, a condiţiilor economice ale cetăţenilor români şi nu numai, pentru că regiunea Mării Negre, ştiţi prea bine, este o regiune vitală pentru exporturile de cereale şi de bunuri în întreaga lume”, a punctat reprezentantul Administrației Prezidențiale.

Prezența lui Nicușor Dan la sediul ONU vine în continuarea altor momente cheie din vizita sa pe pământ american. La începutul deplasării la New York, președintele a participat la un eveniment cu o puternică încărcătură simbolică la Centrul Cultural Român, unde a dezvelit o placă memorială dedicată Reginei Maria, la un secol de la istorica vizită a suveranei în Statele Unite.

În cadrul dialogului cu membrii comunității românești din SUA, șeful statului a atins deschis temele dureroase de acasă. Acesta a recunoscut problemele adânci create de corupție și de slăbiciunea instituțiilor publice, dar a cerut o privire lucidă asupra progreselor uriașe făcute de România după aderarea la Uniunea Europeană. Nicușor Dan a lansat un apel către românii stabiliți peste ocean și le-a cerut să aducă experiența, rigoarea și profesionalismul acumulate în mediul occidental în sprijinul modernizării administrației și al consolidării unei societăți sigure pe propriul destin.