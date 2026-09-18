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Sorin Grindeanu, către Siegfried Mureșan și liderii dreptei: Mă așteptam să aibă deja pregătit un plan pentru România

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Sorin Grindeanu
Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

După ce Siegfried Mureșan a precizat astăzi că până luni va concepe un plan de guvernare, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe acesta că nu are un program la câteva luni după ce a fost propus prim-ministru de către PNL, USR și UDMR.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, îl acuză pe Siegfried Mureșan că nu are niciun program de guvernare, la câteva luni după ce a fost propus premier de către PNL, USR și UDMR.

„N-au program, au o rotativă.

După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România.

Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă.

Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii.

În schimb, înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR: împărțirea funcțiilor și a puterii.

Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua „timp de gândire”. Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară „Jos PSD”.

Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan.

PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români“, a scris, pe Facebook, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat.

Reamintim că premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Siegfried Mureșan, a ieșit vineri fața jurnaliștilor alături de conducerile PNL, USR și UDMR și a precizat că până luni va veni cu un plan de guvernare.

„Începând de azi voi lucra la redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare să prezentăm prioritățile programului de guvernare“, a transmis premierul desemnat.

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siegfried muresan
sorin grindeanu
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Comentarii (6)

Voicu   •   18 Septembrie 2026   •   16:51

Tipic USR PNL - cei mai mari propagandisti lipsiți de substanță... vedem ce pot face trăim Romania e aproape de Junk marea reușită a Dreptei pusa la guvernde PPE si Renew

E un postac aici   •   18 Septembrie 2026   •   16:34

Mercosur = mărfuri ieftine si periculoase asa cum s-a constatat im vântul producătorilor auto or sa intoxica tarile din Europa cu viteza a doua promovata acum 10 ani de fascistii ppe si renew.
PSD a făcut f bine ca s-a opus.
ROEXIT - VREM REFERENDUM
Jos dictatura PPE USR!
Cand o sa spună administrația SUA ca UE are valori democratice iar mai discutam dar pana atunci trebuie sa ne apărăm valorile sănătatea si tara

DAN   •   18 Septembrie 2026   •   16:24

Eu cred ca Siegfried Muresan ARE un program de tara, care este identic cu cel al lui Bolojan. Acesta consta in VANZAREA tuturor resurselor si capitalurilor profitabile ale tarii catre interesele economice straine din Europa, daca se poate pe mai nimic precum si distrugerea a tot ce ramane nevandabil. Plus saracirea si indatorarea extrema a romanilor. De fapt cred ca indatorarea peste masura a tarii merge mana in mana, ulterior, cu darea la schimb sau pe nimic a capitalurilor si resurselor valoroase atunci cand tara va deveni insolvabila. Asta e agenda ascunsa a acestor personaje puse cu mana in fruntea tarii, direct de interesele straine. Si cum se stie "hotul striga hotii", acesti tradatori si vanzatori de tara catre profitorii din vest, adica bolojenistii si useristii, ii acuza pe adevaratii patrioti (si anume suveranistii) ca sunt tradatori catre interesele.... rusesti (?!?). Ce-o mai fi si aia. De parca Romania ar avea relatii economice sau diplomatice cu Rusia nu cu vestul :-)

31   •   18 Septembrie 2026   •   16:07

Ce vorbești domnule? Pentru că mă afectează: ministrul agriculturii de la PSD a cerut ca România, la fel ca alte state, să ceară garanții în plus la MERCOSUR! Mai mult a refuzat să semneze mandatul României în forma prezentată.
Bolojan și cu Țoiu au IGNORAT complet poziția PSD și au semnat tratatul fără măcar să ceară ceva.
Practic PSD a fost împins afară de la guvernare pentru că TOATE măsurile luate de PNL și USR au fost ÎMPOTRIVA votanților PSD. Ura lui Bolojan a fost evidentă.
PSD a zis corect: decât un parteneriat în care nu suntem nici măcar luați în serios mai bine mergem în opoziție!
Cum îți permiți să zici că PSD trebuia să se gândească? Este uimitor cât tupeu aveți! Nu este real!

Mihai1   •   18 Septembrie 2026   •   15:54

@Liviu - ei au fost dați afară de la guvernare! Ne așteptam ca Bolojan să fi avut pregătit ceva!
PSD a fost aruncat în opoziție. Au pierdut toate funcțiile, și-au retras oamenii.... și voi aveți tupeul să vreți de la ei soluții? Adică Bolojan sa dea 17 miliarde prietenilor de la Rheinmetall iar PSD, din opoziție să facă....ce?
Voi i-ați înjurat din prima zi! Ce plan și avut când îi înjurați pe pesedei? Zi, bă!
Obrăznicia voastră este incredibilă!

Liviu   •   18 Septembrie 2026   •   15:27

Cata obraznicie la acest individ. Si noi de asteptam ca voi PSDistii să fi avut deja pregătit " un lucru elementar: un plan pentru România " dupa ce ati bagat tara in haos cu demiterea lui Bolojan.Si, ca sa te plagiez , ne asteptam din partea vostra la un plan care să ne spună cum intenționati să redresati economia, ce politică fiscală propuneti, ce măsuri aveti pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă. Chiar tu ti-ai aflat sa vorbesti de palnuri ?

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