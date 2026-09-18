Sorin Grindeanu, către Siegfried Mureșan și liderii dreptei: Mă așteptam să aibă deja pregătit un plan pentru România

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

După ce Siegfried Mureșan a precizat astăzi că până luni va concepe un plan de guvernare, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe acesta că nu are un program la câteva luni după ce a fost propus prim-ministru de către PNL, USR și UDMR.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, îl acuză pe Siegfried Mureșan că nu are niciun program de guvernare, la câteva luni după ce a fost propus premier de către PNL, USR și UDMR.

„N-au program, au o rotativă.

După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România.

Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă.

Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii.

În schimb, înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR: împărțirea funcțiilor și a puterii.

Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua „timp de gândire”. Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară „Jos PSD”.

Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan.

PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români“, a scris, pe Facebook, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat.

Reamintim că premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Siegfried Mureșan, a ieșit vineri fața jurnaliștilor alături de conducerile PNL, USR și UDMR și a precizat că până luni va veni cu un plan de guvernare.

„Începând de azi voi lucra la redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare să prezentăm prioritățile programului de guvernare“, a transmis premierul desemnat.