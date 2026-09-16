Prima școală construită de la zero, după 50 de ani, în Sectorul 4: Daniel Băluță: Ne-am luptat temeinic cu mafia imobiliară / video

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Daniel Băluță a spus că în Sectorul 4 urmează să fie dată în folosință prima școală construită de la zero, după 50 de ani.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre investițiile în infrastructura școlară din sector și a spus că au fost renovate 17 corpuri de clădire, au fost construite trei corpuri noi și au fost dotate mai multe săli de clasă.

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„Știu că v-ați ocupat foarte mult de școli în mandatele anterioare. Ce faceți pentru școli în perioada următoare? Știu că le-ați refăcut, știu că le-ați dotat, dar știți cum e școala, dacă nu investești tot timpul, se degradează”, a spus Bogdan Chirieac.

„Șansa Sectorului 4 în privința infrastructurii școlare a fost reprezentată, de asemenea, de PNRR. Gândiți-vă că am renovat 17 corpuri de clădire care nu aveau nici autorizație de securitate la incendiu și se găseau în risc seismic. Am construit 3 corpuri de clădire noi, am dotat săli de clasă, am schimbat mobilierul, astfel încât aproape 40.000 de copii au beneficiat de aceste fonduri pe care Uniunea Europeană le-a pus la dispoziție.

Dar nu ne-am oprit aici, pentru că Sectorul 4, schimbându-se foarte mult în bine, a devenit extrem de atractiv pentru foarte multe familii și în mod deosebit tineri”, a spus Daniel Băluță.

Prima școală construită de la zero, după 50 de ani, în Sectorul 4

Primarul a mai spus că în 2027 va fi dată în folosință o școală construită de la zero, iar în viitor urmează să fie construite o creșă și o grădiniță, deoarece sunt foarte mulți copii în sector.

„Aveți și cartiere noi, de asta”, a spus Bogdan Chirieac.

„Acolo am început să construim, am expropriat terenuri, ne-am luptat temeinic cu mafia imobiliară. Totul a fost, așa, o saga, din punctul ăsta de vedere și în anul 2027 o să dăm în folosință și prima școală construită de la zero, după 50 de ani, în Sectorul 4.

Este o mare bucurie pe care o am, iar ea se va adresa celor care s-au mutat în cartierele noi. Asta este prima fază a unui proiect. Urmează o creșă și o grădiniță pentru că, mulțumim lui Dumnezeu, sunt foarte mulți copii. Este o atmosferă teribilă, mai ales în Parcul Tudor Arghezi, cel pe care l-am dat în folosință acum doi ani de zile. Este o imagine absolut fabuloasă”, a spus Daniel Băluță la DC News.