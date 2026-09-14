Corneliu Ștefan: Dacă se va ajunge la alegeri anticipate, suntem pregătiți

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Astăzi am reluat conferințele de presă ale PSD Dâmbovița. Am avut deja alegeri în 30 de organizații locale, iar de săptămâna aceasta continuăm în celelalte, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al C.J.

"De asemenea, au fost organizate alegeri la OFSD Dâmbovița, OPSD, TSD și PES. Pregătim echipa pentru 2028, cu oameni care au încrederea comunităților lor.

Reconstrucția organizației vine într-un moment politic important. Guvernul Bolojan a căzut din cauza propriilor măsuri, iar PSD nu putea să ignore ceea ce ne spuneau oamenii. Dacă se va ajunge la alegeri anticipate, suntem pregătiți.

Iar efectele deciziilor de la București se văd și în Dâmbovița: investiții prin „Anghel Saligny” puse în pericol, probleme de finanțare la DGASPC și proiectele europene, dar și aproximativ 230 de milioane de lei care lipsesc Consiliului Județean pentru a putea închide bugetul.

La Dâmbovița Arena, proiectul pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici este scos de luni de zile de pe ordinea de zi a Guvernului. Pentru Dâmbovița nu se găsesc bani, dar pentru alte patru stadioane s-au găsit peste un miliard de lei.

Dâmbovița are nevoie de proiecte care merg mai departe și de instituții care funcționează. Nu de jocuri politice.

În încheiere, le mulțumesc tuturor colegilor mei care au fost astăzi alături de noi. Suntem o echipă și continuăm împreună construcția PSD Dâmbovița pentru anii care vin", a anunțat Corneliu Ștefan.